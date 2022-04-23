Şehit Oğlu Babasının Adı Verilen Okulda Şiir Okudu

ŞEHİT OĞLU'NUN BABASININ ADI VERİLEN OLULDA ŞİİİR OKUMASI ANNESİ,DEDESİ,BABA ANNESİ VE AMCASINI HEM GURURLANDIRIDI HEM DE DUYGULANDIRDI

Ankara'da annesi ile yaşayan Şehidin oğlu Kadir Cihan Karagözlü ilkolulu yönetiminin isteği ile Ankara'da annesi ile beraber İstanbul Zeytinburnu'na geldi. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde bulunan İlkokula gelen kreş öğrencisi Minik Bilal Cihan Karagözlü konuşmasına "Ben Şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün oğlu Bilal Cihan Karagözlü diyerek başladı.Daha sonra şiirini okuyan Bilal'in konuşması ve şiir okuması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu". Okulun öğrencileri ve öğretmenler şehit oğlu ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ZEYTİNBURNU EMNİYETİ VE BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ ŞEHİT SİLAH ARKADAŞLARININ EVLADINI MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Şehit Kadir Cİhan Karagözlü İlkokunda yapılan 23 Nisan törenlerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri ve Merhum'un görev yaptığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri Bilal Cihan Karagözlüye hediyeler vererek 23 Nisan Çocuk bayramını kutladılar.

Merhum şehidin eşi,dedesi ,baba anne annesi ve amcası okul yönetimine,Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğüne ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Polisine teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )