Şehit Babası Zeki Karagözlü Evladına Kavuştu

DOSTLARI ŞEHİT BABASINI SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde bulunan TAŞ camisinde öğle namazına müteakip Kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney,Belediye Başkanı Ömer Arısoy,Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta,İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben, Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu kurucu ilçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar,3.dönem Zeytinburnu Belediye başkanı Dr.Adil Emecan,CHP Zeytinburnu Meclis grup başkan vekili iş insanı Hasan Hüseyin Üsküdar,Zeytinburnu Kızılay şube başkanı iş insanı Ayhan Balcı, Mahalle muhtarları,Meclis üyeleri,Basın mensupları,siyasi parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Zeytinburnu’lu vatandaş şehit babası Zeki Karagözlü’yü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

ŞEHİT EVLADINI 6. YILINDA DÜNYA GÖZÜ İLE ZİYARET ETMİŞTİ ARTIK AHİRETTE KAVUŞMA VAKTİ GELDİ…

Polis memuru Kadir Cihan Karagözlü, İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik 7 Haziran 2016'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 meslektaşı ve 12 siville birlikte hayatını kaybetmişti. Merhum Zeki Karagözlü vefat etmende tam 53 gün önce şehadet yıl dönümünde dünya gözü ile son kez 6.senesinde evladını kabri başında ziyaret ederek dua etmişti.

İstanbul Times Medya Grubu olarak o gün orada bulunan tek basın mensubu olarak gerekli çekimleri yaparak yayınlamıştık. Biz de merhum Zeki Karagözlü’de bunun son ziyaret olacağını bilemezdik.

İnşallah şehit oğlu ile cennette buluşmuş ve dünya sürgünü bitmiştir…

ÇETİNER :YÖNETİM KURULU ÜYEMİZDİ ÜZGÜNÜZ …

Gazeteci yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucusu başkanı Hüseyin Çetiner ‘de şunları söyledi “Zeki Karagözlü kurucusu olduğum GZP Yönetim Kurulu Üyemdi. Kendisi ile beraber ilçemizin tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtmak için 2016 yılından bu yana ciddi çalışmalara beraber ima atmıştık. Rabbim ilçemiz için yaptığı çalışmalarını kabul etsin.

Biz kendisinden razıydık inşallah rabbimde razı olur.Mekanı cennet olsun.

Eşi Mükerrem ve oğlu Yasin Hakan Karagözlü başta olmak üzere geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim şeklinde konuşan Çetiner merhum’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze namazında sonra merhum Bakırköy -Osmaniye mezarlığında toprağa verildi.



Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)