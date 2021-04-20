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Şehirciliğin Gelişimi İçin “Kent Çalışmaları Ödülleri”

Zeytinburnu Belediyesi’nin kent yönetim sistemi içerisinde, daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği “Kent Çalışmaları Ödülleri” projesi hayata geçiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2021 Salı 13:49
Şehirciliğin Gelişimi İçin “Kent Çalışmaları Ödülleri”
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Zeytinburnu Belediyesi kentsel sorun ve ihtiyaçlarının çözümüne yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyor. “Kent Çalışmaları Ödülleri” projesiyle, akademinin bilimsel bilgi birikiminden istifade ederek daha iyi bir belediyecilik hizmeti geliştirmeyi amaçlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nin çözüme odaklı kentsel politikaları geliştirmek için yola çıktığı bu projede; bilim insanlarının akademik birikiminden, kuramsal ve uygulamalı araştırmalarının sonuçlarından yararlanmak, bu yönde bilgi üretimini maksimum düzeyde teşvik etmek hedefleniyor.

ŞEHİRCİLİK İLE İLGİLİ TÜM ALANLARDAN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

www.kentcalismalari.com adresi üzerinden duyurulan projeye; şehirlerle ve şehircilikle ilgili bilgi üreten tüm araştırmacılar makale, doktora tezi, kitap kategorileri üzerinden çalışmalarıyla katılabiliyorlar. Bu üç kategorinin yanı sıra bir de özel kategori bölümüyle değerlendirilecek olan proje toplamda dört branşta ödül dağıtıyor. Zeytinburnu Belediyesi; Tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, şehir planlama, mimarlık, iktisat gibi farklı disiplinlerden araştırmacıları, akademisyenleri ve yazarları değerli eserleriyle ‘Kent Çalışmaları Ödülleri’ne başvurmaya davet ediyor. Projenin jüri koltuğunda ise; Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Prof. Dr. Murat Şentürk yer alıyor. Proje için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021.

KENT ÇALIŞMALARI ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Kent Çalışmaları Ödülleri; kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini anlamaya ve bu dinamiklerin doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştirmeye çalışan disiplinler arası çalışmaları teşvik ediyor. Bu çalışmalar arasında iş birliğini geliştirme ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırma amacıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen proje kapsamında; Sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi disiplinlerine ve alanlarına ait farklı epistemoloji ve metodolojiler ile inşa edilmiş; sosyal, kültürel, fiziksel, idari, mimari ya da ekonomik boyutlarda çözüm arayan tüm ampirik ve teorik çalışmaları katkılarını sunmak üzere çağırılıyor. İlgili eserin “kent çalışmaları” alanında hazırlanmış olması başvurunun gerekli ve yeterli şartı olarak belirlenmiş.

Kent Çalışmaları Ödülleri; makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam dört kategoride veriliyor. Makale, doktora tezi ve kitap kategorilerine Türkiye kentlerini ele alan tüm akademik çalışmalar başvurabiliyor. Jüri Özel Ödülü; jüri tarafından belirlenen kent çalışmaları alanına dikkate değer katkılarda bulunmuş gerçek kişileri veya kurumları/kuruluşları onurlandırmak üzere veriliyor.

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