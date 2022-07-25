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Sebze Yetiştirerek Gelişimlerine Katkı Sağlayacaklar

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’nin engelli bireylerin bedensel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlediği Bahçe Atölyesi’ne katılan öğrenciler, kendileri için özel olarak hazırlanan alana sebze ve meyve dikimi gerçekleştirdiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:32
Sebze Yetiştirerek Gelişimlerine Katkı Sağlayacaklar
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Bedensel ve bilişsel becerilere sahip engelli bireylerin gelişimine katkı sağlamak için Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen Bahçe Atölyesi’nde özel hazırlanan alanda her mevsime uygun olarak meyve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen çalışma, engelli bireylerin basit aletlerle iş birliği içinde grup çalışmasında bulunabilme ve motor becerilerini desteklemeyi amaçlıyor. Engelli bireyler aynı zamanda yaptığı işten haz ve mutluluk duyarken, çevresindeki yaşamı algılama konusunda da gelişim gösteriyorlar. Atölye çalışmasının ilk gününde öğrenciler; salatalık, domates, biber, çilek, marul, roka, maydanoz, semizotu ve nane ekimi gerçekleştirdiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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