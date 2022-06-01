Şampiyon Zeytinburnu..!

Zeytinburnu Belediyesi’nin, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu U-20 Elit Genç Erkekler Ligi’nde mücadele eden takımı, ligi şampiyon olarak tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U-20 Takımı ile oynan şampiyonluk müsabakasında, uzatmalara giden maçı 5-4’lük skorla tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi, ligi birincilikle bitirerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sezon boyunca 10 lig maçına çıkan Zeytinburnu Belediyesi, 9 maçı kazanarak ligi 27 puanla tamamladı. Play-Off yarı final müsabakalarında Ankara ekibi Gümüş Patenler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Zeytinburnu Belediyesi, ilk maçta 4-5 yenilmiş, rövanş müsabakasını ise 6-2’ lik skorla geçerek finale yükselmişti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)