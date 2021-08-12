banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.46
ALTIN
483.13
DOLAR
8.5580
STERLİN
11.8775
EURO
10.0915
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter...
Hamilelikte Ödem Neden Olur ? Korunma Yolları Nelerdir ?
Hamilelikte Ödem Neden Olur ?...
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha Direksiyon Başında
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha...
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı

Salgın Döneminde Balkon Bahçeciliğine Olan İlgi Arttı 

Korona virüs salgınının getirdiği kısıtlamalar ve yasaklar dolayısıyla evden çıkmayan vatandaşlar, dışarıdan ve doğadan ayrı kalınca çareyi balkon bahçeciliğinde buldu. Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, “Pandemi dönemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi.” dedi.   

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 19:11
Salgın Döneminde Balkon Bahçeciliğine Olan İlgi Arttı 
banner171

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen ‘Bahçe Seminerleri’nin ikinci haftasında “Balkon Bahçeciliği” konusu ele alındı. Seminer kapsamında Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, Zeytinburnu Merkezefendi Parkı’nda balkon bahçeciliğine dair önemli bilgiler paylaştı. Balkonda bitki yetiştirmenin püf noktalarından bahseden Tınmaz, koronavirüs salgınının balkon bahçeciliğine olan ilgiyi de arttırdığını belirterek, “Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi.” dedi. 

DOĞRU IŞIK, DOĞRU TOPRAK VE DOĞRU GÜBRELEME

Bitkiyi yetiştirirken öncelikle yapılması gerekenin doğru toprak kullanımı olduğuna dikkat çeken Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, “Balkon bahçeciliğinde doğada yetişen bitki türlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar içinde en iyi yerler evlerimizdeki balkonlar çünkü hem havadar olmaları hem güneşi direkt almaları bakımından bizim için bitki yetiştirmek için çok uygun koşullar sağlıyorlar. Burada her bitkinin kendine göre toprak isteği ve güneş isteği oluyor. Örneğin; gölge alanda çok fazla bitki yetişmeyeceği için özellikle marul, soğan gibi bitkileri rahatlıkla yarı gölge alanlarda yetiştirebiliyoruz. Eğer yerimiz rahatlıkla güneş olabiliyorsa hemen hemen her türlü bitki yetiştirebiliyoruz. Özellikle sebzeleri; biber, patlıcan gibi ürünleri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Balkon bahçeciliği sadece sebzecilikle de sınırlı değil. Kaktüsler, sukulentler gibi istediğimiz çiçekli bitkileri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Doğru toprak ve gübreleme işlemi yaparsanız bitkiler son derece sağlıklı gelişecektir.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.08.2021 19:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZEYGEM’den Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti
ZEYGEM’den Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’ Restorasyonu Devam Ediyor
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’ Restorasyonu Devam Ediyor
Zeytinburnu Belediyesi ''Aşı Olan Gençlere 2GB Internet''
Zeytinburnu Belediyesi ''Aşı Olan Gençlere 2GB Internet''
Ebeveynler Dikkat! Çocuğunuz ‘Teknoloji Bağımlısı’ Olabilir!..
Ebeveynler Dikkat! Çocuğunuz ‘Teknoloji Bağımlısı’ Olabilir!..
Zeytinburnu Kurban Satış ve Kesim Yerleri Belli Oldu
Zeytinburnu Kurban Satış ve Kesim Yerleri Belli Oldu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169