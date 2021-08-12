Salgın Döneminde Balkon Bahçeciliğine Olan İlgi Arttı 

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen ‘Bahçe Seminerleri’nin ikinci haftasında “Balkon Bahçeciliği” konusu ele alındı. Seminer kapsamında Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, Zeytinburnu Merkezefendi Parkı’nda balkon bahçeciliğine dair önemli bilgiler paylaştı. Balkonda bitki yetiştirmenin püf noktalarından bahseden Tınmaz, koronavirüs salgınının balkon bahçeciliğine olan ilgiyi de arttırdığını belirterek, “Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi.” dedi.

DOĞRU IŞIK, DOĞRU TOPRAK VE DOĞRU GÜBRELEME

Bitkiyi yetiştirirken öncelikle yapılması gerekenin doğru toprak kullanımı olduğuna dikkat çeken Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, “Balkon bahçeciliğinde doğada yetişen bitki türlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar içinde en iyi yerler evlerimizdeki balkonlar çünkü hem havadar olmaları hem güneşi direkt almaları bakımından bizim için bitki yetiştirmek için çok uygun koşullar sağlıyorlar. Burada her bitkinin kendine göre toprak isteği ve güneş isteği oluyor. Örneğin; gölge alanda çok fazla bitki yetişmeyeceği için özellikle marul, soğan gibi bitkileri rahatlıkla yarı gölge alanlarda yetiştirebiliyoruz. Eğer yerimiz rahatlıkla güneş olabiliyorsa hemen hemen her türlü bitki yetiştirebiliyoruz. Özellikle sebzeleri; biber, patlıcan gibi ürünleri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Balkon bahçeciliği sadece sebzecilikle de sınırlı değil. Kaktüsler, sukulentler gibi istediğimiz çiçekli bitkileri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Doğru toprak ve gübreleme işlemi yaparsanız bitkiler son derece sağlıklı gelişecektir.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)