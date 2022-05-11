Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası ZKSM’de Konuşulacak

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 12-13 Mayıs tarihlerinde ‘Dârülfünûn ve Yükseköğretimin Yeniden Şekillenmesi’ konusunun ele alınacağı bir sempozyum düzenlenecek.

Sempozyumun protokol konuşmalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir gerçekleştirirken; açılış konuşmalarını ise YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Emre Dölen yapacak.

OSMANLI’DA BİLİMİN DÖNÜŞÜMÜ VE KURUMSALLAŞMASI

Pek çok akademisyen ve tarihçinin katılımıyla Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde 9 oturumda gerçekleştirilecek Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu’nun odak noktasını Dârülfünûn ve bölümleri teşkil ederek medreseden üniversiteye geçiş süreçleri ve mekanizmaları ele alınacak.

DÂRÜLFÜNÛN HAKKINDA

İlk modern Türk üniversitesi olan Dârülfünûn; Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da geliştirilen üniversite modelini ülkemize uyarlamayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bilim dallarının yeniden sınıflandırıldığı ve yapılandırıldığı bu kurumda, yeni ve bilinmeyen pek çok bilim dalı da ülkemizin ilmi hayatına bu kurum vasıtasıyla girdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)