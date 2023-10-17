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‘Sağlık Elde Başlar’ Projesi 7 Yaşında…

Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle ‘Dünya El Yıkama Günü’ kapsamında hayata geçirilen ‘Sağlık Elde Başlar Projesi’ 7’nci yılında da bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2023 Salı 18:35
‘Sağlık Elde Başlar’ Projesi 7 Yaşında…
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Zeytinburnu bölgesindeki 14 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa ulaşması hedeflenen projede, miniklere erken yaşta el yıkama alışkanlığının kazandırılması ve konun önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Şehit Ömer Cankatar’da düzenlenen eğitim etkinliğinin ilk gününe; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim/Medikal Direktörü Dr. Erdal M. Aksoy ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süda Tekin katıldı. Zeytinburnu Belediyesi, Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirdiği “Sağlık Elde Başlar Projesi” 7’nci yılında da çocuklara el ve tırnak temizliği, doğru el yıkama alışkanlığı kazandırılması konusunda eğitimlerine devam ediyor. ‘Dünya El Yıkama Günü’nde hayata geçirilen proje kapsamında, 5 binden fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyi Çetiner 

Şehit Ömer Cankatar İlkokulu’nda düzenlenen ilk eğitime, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim/Medikal Direktörü Dr. Erdal M. Aksoy ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Süda Tekin katıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde uygulanmaya başlanan projeyle, bu yıl Zeytinburnu’ndaki 14 okulda 5 binden fazla çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.

BAŞKAN ARISOY: “SAĞLIKLI BİR EĞİTİM İÇİN ELLERİ TEMİZ TUTUYORUZ”

Çocukların el yıkama alışkanlığı edinmesinin onları birçok hastalıktan koruyacağını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “El yıkamak aynı zamanda bir alışkanlıktır.

Bilim insanlarının ifade ettiği üzere hastalıkların en az yarısı elimizdeki mikroplardan bulaşıyor. Konusunda uzman doktorlarımız doğru şekilde el yıkamayla bu bulaşmanın önüne rahatlıkla geçilebileceğini ifade ediyor. Alışkanlık dediğimiz şey küçük yaşlarda başlar.

Biz de ‘Dünya El Yıkama Günü’ sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle Zeytinburnu’muzdaki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine el yıkama seti hediye etmeye başladık.

Aynı zamanda Koç Üniversitesi Hastanesi’nden gelen uzman doktorlarımız da çocuklarımıza ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini anlatıyor ve sınıfta birlikte uygulamasını yapıyorlar. Bu proje sayesinde çocuklarımız doğru el yıkama tekniklerini öğrenerek kendilerine ya da arkadaşlarına mikrop bulaştırma ihtimalini en düşük seviyede tutacak.” dedi.

PROF. DR. SÜDA TEKİN: “SAĞLIKLI OLMAK, TEMİZ KALMAKLA BAŞLAR”

Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Süda Tekin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde en basit, en kolay ve en ucuz yöntem el hijyenidir. El yıkamayla pek çok bulaşıcı hastalık önlenebilir. El hijyeni konusunda farkındalığın artırılması için 15 Ekim 2008’den beri dünya el yıkama günü farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Bizler de Zeytinburnu Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi Hastanesi olarak, bu farkındalığın küçük yaşlarda kazanılmasını sağlamak amaçlı okullara ziyarette bulunuyoruz.

Proje kapsamında 6 senedir yaklaşık 25.000 çocuğa ulaştık, temizliğin elde başladığıyla ilgili eğitimler verdik. Bu yıl da 14 okul ziyaret ederek, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimizde yeni nesile, çocuklarımıza temizliği öğretiyoruz. Sağlıklı olmanın en baş koşulunun temiz kalmakla başladığını anlatıyoruz. Bunu ilkokul seviyesindeki çocuklara, çocuklar aracılığıyla tüm ailelere ve topluma yaymaya hedefliyoruz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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