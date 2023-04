Saadet Partisinin İftarında Samimiyet Ve Kardeşlik Hakimdi (VİDEOLU)

SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI İŞ İNSANI LEVENT ÇOTUK YAPTIĞI SELAMLAMA KONUŞMASINDA MUHALFETTEKİ SON İFTARIMIZ DEDİ…

Sevgili Zeytinburnulu hemşerilerim kıymetli il başkan yardımcım, değerli misafirlerimiz. Hepinizi Allahlın selamıyla selamlıyorum hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Cumhuriyetimizin 100. ramazan ayı mübarek olsun. Cenab - ı Allah nice yüzyıllarda daha ramazan ayına erişmeyi vatanımıza milletimize nasip etsin inşallah.

Öncelikle, hayra motor - şerre fren olmak için gecesini gündüze katan ve bu iftar programı organizasyonunda gayret gösteren tüm saadet partisi Zeytinburnu ilçe teşkilatlarına huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum.

Zeytinburnu insanlarımız çok hoş görülü çok barışçıl ve komşuluk ilkelerine sımsıkı bağlı bir arazi oluşturmaktadır. Her yerden, her memleketten insanını bağrına basmış ama kendine has kriterlerini de koymuş olan Zeytinburnu’muz, yukarılardan gereksiz ne kadar hamaset zehirleri dökülürse dökülsün, kendi arazisini temiz tutmuştur, kendini her şartta muhafaza etmeyi başarmıştır.

Birlikte yaşama kültürünü en güzel şekilde başarmış Zeytinburnu’muzun

Değerli siyasi parti temsilcilerimiz, ….

- CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan

- İYİ PARTİ Zeytinburnu ilçe başkanı Erdinç Bayraktar

-Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Onur Dolar

- Gelecek Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Veysi Doğan

- Demokrat Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu

Canımız ciğerimiz muhtarlarımız, ….

Kıymetli STK temsilcilerimiz ….

Hepiniz hoş geldiniz.

Bu tablo gerçekten çok güzel ve bu güzel tablo için sizden kendinizi alkışlamanızı rica ediyorum.

Kahramanmaraş merkezli Hatay, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere 11 ilimizi bilfiil etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşadık.

Ülkece hepimizin yüreği sarsıldı, yüz binlerce insanımız hayatlarını kaybetti, evsiz kaldı. Yaşamlarını yitiren yurttaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.ü

Biz saadet partisi olarak ilk günlerden itibaren 4 ilimizde her gün toplam 40 bin kişiye yemek hizmeti sunacak aş evi çadırları kurduk, il ve ilçe teşkilatlarımız nöbetleşe bir sistem ile bu çadırlarda görev yapmaktadır. Geçen ay bizim Zeytinburnu teşkilatı olarak görev sıramızdı. Antakya’ya gittik bölgeyi gözlerimizle gördük. Trajedi televizyonlarda gördüğümüzden çok farklı, biz neyle karşılaşacağımızı bilmiyormuşuz.

Bu aşevi çalışmalarımız uzun bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Çadırlarımızı desteklemek için her kesimden insanlarımız fedakârlık yapmıştır. Allah herkesin hayrını kabul etsin, kendilerinden razı olsun.

İnancım odur ki, millet olarak yaralarımızı saracağız. Yeni felaketlere karşı tedbirli olacağız. Daha önce yapılan hataları tekrarlamayacağız. Çünkü milletin iktidarında bizim kırmızı çizgilerimiz, perdede gördüğünüz şu haritadaki kırmızı çizgilerimizdir. (Perdede Türkiye deprem haritası gösterilir)

Allah’ın kelamının indirildiği ramazan ayı hoş görü ayıdır, ramazan ayı mağfiret ayıdır, ramazan ayı ibadet ayıdır,

O sebepten dolayıdır ki, yandaş siyasi polemiklere, kırıcı, kışkırtıcı trol saldırıların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Kardeşlik hukukumuzu muhafaza etmeye kararlıyız.

Biliyorsunuz önümüzde tarihi bir seçim var ve bu günlerde özellikle de son 24 saat siyasi arenada çok heyecanlı ve çok önemli dakikalar yaşadık. Bu sebepten dolayı seçim çalışmalarının ve listelerin görüşüldüğü önemli toplantılara katılmak için il başkanımız Ankara’daydı ve uzayan toplantılardan ötürü de maalesef şu an aramızda olamıyor. Hepinize selamları var ve sizlerden bu durumu mazur görmenizi rica ediyoruz. Ona vekaleten il başkan yardımcılarımızdan sevgili İsmail acar başkanım aramızdadır.

Bu noktada İstanbul’umuz için ve Türkiye’miz için ve de tüm İslam alemi için ve hatta yeni bir dünya için önemli bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum.

Saadet partisi İstanbul eski il başkanımız İstanbul 1. bölge milletvekilimiz Birol Aydın

-saadet partisi İstanbul eski il teşkilat başkanımız İstanbul 2. bölge milletvekilimiz Mustafa kaya

-Saadet Partisi İstanbul 3. bölge milletvekilimiz ikametgahı Zeytinburnu’nda olan Bülent Kaya

Olacaktır Allahlın izniyle. Hayırlara vesile olsun inşallah.

Azim, gayret ve fedakârlık timsali hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizlerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geceniz mübarek olsun, muhalefet partisi olarak organize ettiğimiz bu akşamki son iftarımız hayırlı olsun, ramazanınız mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık ve hak yol üzere olsun.

Allaha emanet olun. Selamünaleyküm.

SAADET PARTİSİ İSTABUL İL BAŞKANI YARDIMCISI İSMAİL ACAR İSE ŞUNLARI SÖYELDİ …

Öncelikle Zeytinburnu ilçe başkanlığımızın düzenlemiş olduğu iftara hepiniz hoş geldiniz.

Alsında İl başkanımız buraya gelecekti.Ancak Milletvekili listelerinin bugün açıklanmış olmasından dolayı yoğun bir görüşme trafiğinden dolayı aranızda olamadı ancak hepinize çok çok selamları var. Hükümet maalesef artık ülkeyi yönetmiyor.

İnşallah 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimde Millet ittifakı seçimi kazanacak ve ülkemizde ters giden her şeyi düzelteceğiz.

Aslında burada saatlerce hükümetin yaptığı yanlışları anlatsak bitmez ama iftar sofrasında uzun konuşmak da iyi değil hepinize saygılar sunarım dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)