Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı İftar Verdi (VİDEOLU)

SELAMLAMA KONUŞMASI İLÇE BAŞKANI LEVENT ÇOTUK’TAN

“Öncelikle iftar davetimize icabet eden bütün katılımcılara partim ve kendi adına teşekkür ederim. Kısa bir süre önce ilçe başkanı olarak atandım henüz çiçeğim burnumda.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Biliyorum bir çoğunuz benden kısa da olsa bir siyasi konuşma bekliyorsunuz ama il başkanımızın olduğu yerde benim siyasi konularda konuşmam doğru olmaz.

Benden beklediğiniz siyasi konuşmayı da inşallah il başkanımız yapacak katılımınız için teşekkür ederim. Ramazan ayımız mübarek olsun. Eselamün aleyküm”. Diyerek sözünü tamamladı.

HER KESİM VE GÖRÜŞTEN İNSAN İFTAR MASASINDA BİR AYA GELDİ

İftar programına Saadet Partisi İstanbul İl başkanı Ömer Faruk Yazıcı,CHP Zeytinburnu İlçe başkanı Metin Doğan,Demokrat Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu, HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDAPAR)ilçe başkanı Naif Damar,Mahalle muhtarları,meclis üyeleri,sivil toplum kuruluş yöneticileri Spor Kulübü başkanları ve her kesim ve siyesi görüşe mensup yüzlerce daveti iftar masası etrafında bir araya geldi.

SAADET PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖMER FARUK YAZICI AYRIŞIRMA VE KUTUPLAŞTIRMA OLMADAN HEP BERABER KARDEŞÇE YAŞAMAK MÜMKÜN DEDİ

Saadet Partisi İstanbul İl başkanı Sülün Osman ve Ve penguen reklamının yapımcısı Ömer Faruk Yazıcı birlik beraberlik ve ülke bütünlüğü için güzel ve veciz bir konuşma yaptı. (konuşmanın tamamını ZeytinKöy TV Youtube kanalımızda İzleyebilirsiniz)

Yazıcı konuşmasına biraz önce yapılan katılımcı anonsunda ne kadar farklı kesimden ve farklı görüşten insanın aynı iftar masası etrafında bir araya gelmiş olmalarından dolayı çok memnun ve mutlu olduğumu ifa etmek isterim şeklinde konuştu.

İftar programı yemek duası ile son buldu.

Kaynak .İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)