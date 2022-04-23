banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.472,50
ALTIN
915,67
DOLAR
14,75
STERLİN
18,96
EURO
15,93
Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı İftar Verdi (VİDEOLU)
Son Dakika
Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı...
Dünya Doktorları Derneği’nden Ukraynalı Mültecilere Sağlık Yardımı
Dünya Doktorları Derneği’nden Ukraynalı Mültecilere...
Hz.Ömer Derki: Bir Yönetici Yönettiği Halk’ın En Fakiri’nin Yiyebildiğini Yemedikçe, Giyebildiğini Giymedikçe ; Z A L İ M D İ R
Son Dakika
Hz.Ömer Derki: Bir Yönetici Yönettiği...
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı Murat Elmas İftar Verdi (VİDEOLU)
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek...

Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı İftar Verdi (VİDEOLU)

Kısa bir süre önce iş yoğunluğu nedeni ile affını isteyen Dr. Mikail Kabak‘ ın yerine Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı olarak atanan iş insanı Levent Çotuk ve yönetimi Emine İnanç Vakfı Toplantı ve Davet salonunda yüzlerce kişiye iftar verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Nisan 2022 Cumartesi 12:55
Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı İftar Verdi (VİDEOLU)
banner171

SELAMLAMA KONUŞMASI İLÇE BAŞKANI LEVENT ÇOTUK’TAN

“Öncelikle iftar davetimize icabet eden bütün katılımcılara partim ve kendi adına teşekkür ederim. Kısa bir süre önce ilçe başkanı olarak atandım henüz çiçeğim burnumda.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Biliyorum bir çoğunuz benden kısa da olsa bir siyasi konuşma bekliyorsunuz ama il başkanımızın olduğu yerde benim siyasi konularda konuşmam doğru olmaz.

Benden beklediğiniz siyasi konuşmayı da inşallah il başkanımız yapacak katılımınız için teşekkür ederim. Ramazan ayımız mübarek olsun. Eselamün aleyküm”. Diyerek sözünü tamamladı.

HER KESİM VE GÖRÜŞTEN İNSAN İFTAR MASASINDA BİR AYA GELDİ

İftar programına Saadet Partisi İstanbul İl başkanı Ömer Faruk Yazıcı,CHP Zeytinburnu İlçe başkanı Metin Doğan,Demokrat Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu, HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDAPAR)ilçe başkanı Naif Damar,Mahalle muhtarları,meclis üyeleri,sivil toplum kuruluş yöneticileri Spor Kulübü başkanları ve her kesim ve siyesi görüşe mensup yüzlerce daveti iftar masası etrafında bir araya geldi.

SAADET PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖMER FARUK YAZICI AYRIŞIRMA VE KUTUPLAŞTIRMA OLMADAN HEP BERABER KARDEŞÇE YAŞAMAK MÜMKÜN DEDİ

Saadet Partisi İstanbul İl başkanı Sülün Osman ve Ve penguen reklamının yapımcısı Ömer Faruk Yazıcı birlik beraberlik ve ülke bütünlüğü için güzel ve veciz bir konuşma yaptı. (konuşmanın tamamını ZeytinKöy TV Youtube kanalımızda İzleyebilirsiniz)

Yazıcı konuşmasına biraz önce yapılan katılımcı anonsunda ne kadar farklı kesimden ve farklı görüşten insanın aynı iftar masası etrafında bir araya gelmiş olmalarından dolayı çok memnun ve mutlu olduğumu ifa etmek isterim şeklinde konuştu.

İftar programı yemek duası ile son buldu.

Kaynak .İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.04.2022 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan Eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti’nde…
23 Nisan Eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti’nde…
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı Murat Elmas İftar Verdi (VİDEOLU)
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı Murat Elmas İftar Verdi (VİDEOLU)
Zeytinburnu Kültür Yayınları Dünya Kitap’ın “En İyiler”i Arasında…
Zeytinburnu Kültür Yayınları Dünya Kitap’ın “En İyiler”i Arasında…
Okul Bahçeleri Şenleniyor
Okul Bahçeleri Şenleniyor
“İman Ayetleri Hat Sergisi” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde
“İman Ayetleri Hat Sergisi” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169