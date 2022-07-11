SAADET Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Bayramlaştı

İLÇE BAŞKANI LEVENT ÇOTUK BUGÜN BİZİM İÇİN BURUK BİR GÜN DİYEREK 27 SENE ÖNCE SBRENİNTSA DA ŞEHİD EDİLEN BİNLERCE BOSNALI MÜSLÜMANI RAHMETLE YAD ETİ

Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı İş insanı Levet Çotuk konuşmasına şu şekilde başladı "Bugün 11 Temmuz 2022 budan tam 27 sene önce bugün BM askerlerinin güvecesinde olan Bosna'nın Srebrenitza kentinde adeta Hollandalı askerlerin onayı ile Sıprlar tarafından resmi rakamlara göre 8.500'e yakın Müslüman hunharca bir şekilde şehit edildi. Küfrün tek millet olduğu bir kez daha burada da görüldü. Şehid edilen Bosnalı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken hepinizin mübarek kurban bayramını en kalbi duygularımla kutlarım" dedi. İl başkan yardımcısı Şükür İpek'de bütün teşkilat mensuplarının bayramını kutladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)