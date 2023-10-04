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Saadet Parti İstanbul Milletvekili Bülent Kaya Yöresel Günlere Katıldı

Bu sene 19.su yapılan Zeytinburnu Yöresel günler dolu dolu geçti. Adet partisi İstanbul 2.Bölge Milletvekili Bülent Kaya‘da stantları ziyaret ederek dernek başkanları ile sohbet etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 09:55
Saadet Parti İstanbul Milletvekili Bülent Kaya Yöresel Günlere Katıldı
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SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI LEVENT ÇOTUK’DA
ZİYARETTE VEKİLLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI …

Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı iş adamı Levent Çotuk ve Yönetimi de
ziyarete katılarak İstanbul 2.Bölge Milletvekili Hukukçu Bülent Kaya’yı yalnız
bırakmadı.
İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Bülent Kaya yaptığı kısa açıklamada biz Milli Görüşçü bir siyasi gelenekten
geldiğimiz için sadece seçimlerde değil her zaman halkımız ile iç içeyiz dedi.
Bu sene 19.yapılan Zeytinburnu Yöresel günlere katılan bütün dernek
başkanlarımızı başarılı ve hayırlı bir çalışma dilerim şeklinde konuştuktan sonra
bütün statlara teker teker gezerek sohbet etti.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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