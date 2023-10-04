Saadet Parti İstanbul Milletvekili Bülent Kaya Yöresel Günlere Katıldı

SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI LEVENT ÇOTUK’DA

ZİYARETTE VEKİLLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI …

Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı iş adamı Levent Çotuk ve Yönetimi de

ziyarete katılarak İstanbul 2.Bölge Milletvekili Hukukçu Bülent Kaya’yı yalnız

bırakmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Bülent Kaya yaptığı kısa açıklamada biz Milli Görüşçü bir siyasi gelenekten

geldiğimiz için sadece seçimlerde değil her zaman halkımız ile iç içeyiz dedi.

Bu sene 19.yapılan Zeytinburnu Yöresel günlere katılan bütün dernek

başkanlarımızı başarılı ve hayırlı bir çalışma dilerim şeklinde konuştuktan sonra

bütün statlara teker teker gezerek sohbet etti.