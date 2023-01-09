Resim Sanatının Don Kişot’unun “Yeldeğirmenlerine Karşı” Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta!

Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde 2023 yılının ilk sergisi, M. Zahit Büyükişliyen’in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisi oldu. Serginin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışın ardından Başkan Arısoy, sergiyi gezip Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen‘den eserler hakkında bilgi aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen tarafından Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde açılan sergide 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, tüm dünyanın dikkat kesildiği meseleler olan hava kirliliği, göç ya da çarpık kentleşme gibi konulara dikkat çekiyor.

ARISOY, “KAZLIÇEŞME SANAT YOLCULUĞU İÇİN BÜYÜK BİR ADIM”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı konuşmada, “Kazlıçeşme Sanat yeni ve büyük bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ömrünün 45 yılını sanatla eğitimine adamış Zahit Büyükişleyen’in retrospektif sergisini biraz önce açtık. Kazlıçeşme Sanat’ta, bu sergi 19 Mart 2023 kadar açık kalacak. Gerçekten iyi ve büyük bir sergi. Kazlıçeşme sanat yolculuğu için büyük bir adım.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKİŞLİYEN, “BÖYLE BİR MEKÂNI TÜRKİYE’YE KAZANDIRDIĞI İÇİN ÖMER ARISOY’A TEŞEKKÜR EDERİM”

Zahit Büyükişliyen, “Sergiye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Ömer Arısoy’a böyle harika bir mekan hazırladıkları ve bunu sadece Zeytinburnu’na değil İstanbul’a tüm Türkiye’ye kazandırdıkları için çok teşekkür ederim. Retrospektif sergim ilk gençlik yıllarımdan beri uğraştığım didindiğim bir yolculuğun kilometre taşlarıdır. Her dönemden resimler var. Eğer isterseniz bu eserlere bakınca Zahit Büyükişliyen’i okuyabilirsiniz. Bir de çok güzel bir kitap yayınlandı. Bu kitap gerçekten de harika bir kitap oldu. Hazırlayanların ellerine sağlık diyorum. Bana bu imkânı veren Zeytinburnu Belediyesi’ne minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Sevgili Küratörüm Ömer Faruk Şerifoğlu ve eşi Semra Aydın Şerifoğlu’na da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir yolculuk sergisidir. Bu yolculuk uzak bir yerde başlıyor. Yani bir zamanların Sovyet Rusya’sında Tataristan’ın Kazan Şehri’nde başlıyor. Babam Kazan Türkleri’ndendir. Orada doğmuş ve sonrasında göçler yaşanmış. Bugüne kadar oluşturduğum yapıtları göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Neden “Yeldeğirmenlerine Karşı” bu serginin adı çünkü hayatım boyunca benden çok güçlü olan kişilere karşı bile isyan etmedim ama karşı olduğumu ya da fikirlerimin doğru olduğu konusunda hep savaştım tıpkı Cervantes’in kahramanı Don Kişot gibi…”

Sanatseverler, “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisini 19 Mart’a kadar pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 – 18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaret edebilecek.