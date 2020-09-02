Remzi Bahar Hakka Yürüdü

DOSTLARI MERHUMU SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Refah Partisinde il başkanı iken Kahvesinde çok sayıda toplantı yaptığı ve her zaman dostluğunu gördüğü merhum Remzi Bahar’ı bir süre önce evinde ziyaret ederek ahde vefanın ne olduğunu kanıtlamıştı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Merhumun vefat haberini alan Erdoğan Merhumun annesi Muhterem,Eşi Naime evlatları Metin, Murat ve Müberra Bahar’ı arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy Hem Zeytinburnu ilçesinde hem de Karamürsel Akçat köyünde kılınan cenaze namazına katılarak eski meclis üyesi Bahar’ı Yalnız bırakmadı.

Beykoz Belediye başkanı Murat Aydın merhumun vefat haberini alır almaz Beykoz’dan Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 39/3 sokakta ki evine gelerek aile efradı ile sohbet ederek acısını paylaştı.

Aydın Zeytinburnu’nda kılınan cenaze namazına yetişemedi ancak Akçat köyünde kılınan cenaze namazına katılarak kendi döneminde meclis üyesi olan Remzi Bahar’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayarak dayanışma içinde ailenin acısını paylaştı.

Ak Parti eski Milletvekili Metin Külünk’de Karamürsel Akçat köyünde kılınan cenaze namazına katılarak Merhum Remzi Bahar’a karşı olan dostluğunun gereğini yaptı.

Zeytinburnu Belediyesi eski ve yeni meclis üyeleri,Siyasi parti ilçe yönetcileri, mahalle muhtarları STK başkanları başta olmak üzere çok sayıda ailenin dostu KOVİD 19 kurallarına uyarak hem evinin önünde alınan helallik hem de Yenidoğan camisinde kılınan cenaze namazına katılarak son görevlerini yaptılar.

METİN VE MURAT BAHAR İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Merhum babamızın rahatsızlığı döneminde evimize kadar gelerek acil şifalar dileğinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vefat haberini alır almaz bizleri arayarak taziye dileklerinde bulundu. Zeytinburnu Belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy ve Beykoz Belediye başkanımız Sayın Murat Aydın’da vefat sürecinde bir an bile bizi yalnız bırakmayarak acımızı paylaştılar.

Ak Parti Önceki dönem Milletvekilimiz sayın Metin Külünk’de Köyümüze kadar gelerek babamızı son yolculuğunda yalnız bırakmayarak acımıza ortak olduğu için kendisine çok teşekkür ederiz.

Burada isimlerini teker teker sayamadığımız Zeytinburnu Belediyesi eski ve yeni meclis üyelerine, Mahalle muhtarlarımıza,Sivil Toplum Kuruluşları Başan ve üyelerine, Basın mensuplarımıza hasseten bizzat gelerek,telefon ederek ve sosyal medya üzerinde acımıza ortak olan herkese ailemiz adına teşekkür ederiz dediler.

Taziyeleri Merhumun annesi Muhterem,Eşi Naime,oğulları Metin - Murat ve kızları Müberra kabul etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)