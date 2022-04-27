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Ramazan Bayramı Öncesi Tatlı İmalâthanelerine Denetim!

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathanelerine gıda denetimi gerçekleştiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:36
Ramazan Bayramı Öncesi Tatlı İmalâthanelerine Denetim!
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü; gıda mühendisi ve veteriner hekim kadrosuyla Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tatlı imalâthanelerine denetim yapıyor.
Zabıta ekiplerinin de katıldığı incelemelerde üretim alanlarının toplum sağlığı açısından uygunluğu, kalitesi ve yapım koşulları hassasiyetle incelendi. Temizlik ve hijyenin ön planda olduğu denetimlerde olumsuz şartlara sahip işletmelere gerekli yasal uyarılar yapıldı.

ÖRNEK İŞLETMELER BEYAZ BAYRAK İLE ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine bağlı Gıda Mühendisi Ertuğrul Gökhan Zilayaz yaptığı açıklamada; “Sıhhi açıdan gıda ile alakalı işletmelerin denetimini zaten rutin olarak gerçekleştirmekteyiz. Şu an Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı üretimi yapan işletmeleri denetliyoruz. İncelemeler sırasında 3 şeye dikkat ediyoruz: Birincisi işletme hijyeni, ikincisi personel hijyeni, üçüncüsü ise kullanılan alet, ekipman hijyeni olarak değerlendirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Gıda güvenliğinin öneminin altını çizen Zilayaz sözlerine şöyle devam etti: “Zeytinburnu Belediyesi’nin 14 yıldır Beyaz Bayrak uygulaması bulunmaktadır. Veteriner hekim ve gıda mühendisinden oluşan ekiple belli standartların üzerinde olan gıda işletmelerini bu bayrakla ödüllendiriyoruz. Zeytinburnulu vatandaşlarımız gayet emin olsunlar bu çalışmaları bugüne özel değil her gün devam ettirmekteyiz.”

BAYRAM İÇİN TATLI ALACAK VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Gıda Mühendisi Ertuğrul Gökhan Zilayaz tatlı alışverişinde bulunacak vatandaşlara da tavsiyelerde bulundu. Zilayaz “Güvendikleri yerden alışveriş yapılmasını öneriyorum. Çünkü aldatmaya yönelik çok fazla tağşiş var. Fiyat konusu da çok önemli bir kriterdir. Biliyoruz ki belirli bir fiyatın altında bu işin üretimi olmaz. Vatandaşın kaliteli gıdayı ayırt etme konusunda en güvendiği şey midesi olmalı. Aldığı bir ürün onu rahatsız ediyorsa bir daha o işletmeyi tercih etmemeli. Vatandaşlarımıza Beyaz Bayraklı işletmelerimizden alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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