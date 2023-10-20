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Pazar Günü Zeytinburnu Halkı Bu Lokasyonlara Dikkat Etsin !

Zeytinburnu’nda 22 Ekim Pazar günü yapılacak olan 14. Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle 10 kilometrelik parkur üzerindeki sokak ve caddeler trafiğe kapalı olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2023 Cuma 14:05
Pazar Günü Zeytinburnu Halkı Bu Lokasyonlara Dikkat Etsin !
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu 22 Ekim Pazar günü Kazlıçeşme’den start alacak. Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan 10 kilometrelik parkur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre koşu organizasyonu boyunca şu lokasyonlar trafiğe kapalı olacak: Abay Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak, Belgradkapı Yolu Sokak, İmam Hatip Yolu Sokak, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak, Seyitnizam Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, 40 Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi.

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