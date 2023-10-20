Pazar Günü Zeytinburnu Halkı Bu Lokasyonlara Dikkat Etsin !

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu 22 Ekim Pazar günü Kazlıçeşme’den start alacak. Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan 10 kilometrelik parkur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre koşu organizasyonu boyunca şu lokasyonlar trafiğe kapalı olacak: Abay Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak, Belgradkapı Yolu Sokak, İmam Hatip Yolu Sokak, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak, Seyitnizam Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, 40 Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi.