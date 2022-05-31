Parklarda 7 Gün 24 Saat Huzur Denetimi

Havaların ısınmasıyla birlikte parklara akın eden vatandaşların huzuru için Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri iş başında. Yılın 365 günü ilçedeki parkları 7 gün 24 saat denetim altında tutan zabıta ekipleri, özellikle geç saatlere kadar parkta kalan vatandaşların huzuru için asayiş tedbirlerini artırdı. İlçe genelinde, başta Zeytinburnu Millet Bahçesi olmak üzere; Dr. Ziya Gün Parkı, Merkezefendi Parkı, Özgürlük Parkı, Mehmet Tarhan Parkı, Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Zeytin Park, Zübeyde Hanım Parkı, 700. Yıl Parkı’nda asayiş ve huzur denetimleri devam ediyor. 9 parkı 7 gün 24 saat boyunca kameradan izleyen ekipler, aynı zamanda toplamda 7 gün vardiyalı olmak kaydıyla, 78 görevli zabıta ile devriye geziyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)