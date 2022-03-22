banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.188,81
ALTIN
915,31
DOLAR
14,83
STERLİN
19,70
EURO
16,36
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da Öncü
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da...
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı
Son Dakika
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı

Özel Çocuklar Sanatsal Becerilerini Konuşturdu

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’nin ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle düzenlediği etkinliğine katılan down sendromlu öğrenciler, özel olarak hazırlanan boyama duvarını hayallerindeki gibi renklendirdiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2022 Salı 10:39
Özel Çocuklar Sanatsal Becerilerini Konuşturdu
banner171

Dünya genelinde 6 milyon insanın down sendromu olarak bilinen genetik farklılığa sahip olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, toplum hafızasında hatırlatma oluşturmak, onları unutturmamak için tüm dünyada 21 Mart tarihi ‘Down Sendromu Farkındalık Günü’ olarak anılıyor. Bu evrensel günde dünyanın birçok yerinde farkındalık oluşturmak için çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenleniyor. Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) de bünyesinde eğitimlere ve rehabilitasyon programlarına devam eden down sendromlu öğrenciler için bir etkinlik düzenledi. AKDEM tarafından özel olarak tasarlanmış ve çizimi yapılmış duvarı keyifle boyayan down sendromlu öğrencilerin sürpriz bir misafiri de vardı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un da katıldığı eğlenceli faaliyette, öğrenciler tüm duvarı hayallerindeki renkle boyayıp el baskısı yaptılar.

BAŞKAN ARISOY: “BİZ ONLARIN FARKINDAYIZ”

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde AKDEM’de eğitim gören  down sendromlu öğrencileri yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İyilik merkezi AKDEM olarak biz onların farkındayız, temennimiz tüm insanlığın daha da fazla farkında olmasıdır. ”dedi.  

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), olarak down sendromu tanılı öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda fizyoterapi, hidroterapi, duyu bütünleme, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, el sanatları ve müzik eğitimi gibi hizmetleri verdiklerini söyleyen Başkan Arısoy, “Öğrencilerimizle birlikte bugün bir duvarı boyadık ve ellerimizle bir ağaca çiçek yaptık. Hepimizin bildiği üzere bu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Bazı zamanlar onların bize ihtiyacı olabilir, biz bunun farkındayız, onlara hizmet etmeye, gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi’ne “Kültürel Mekân Yaklaşımı” Ödülü
Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi’ne “Kültürel Mekân Yaklaşımı” Ödülü
Zeytinburnu Kahraman Şehitlerini Unutmadı
Zeytinburnu Kahraman Şehitlerini Unutmadı
Kitap Okuma Yarışması’da Pandemiden Çıkış Coşkusu Yaşandı
Kitap Okuma Yarışması’da Pandemiden Çıkış Coşkusu Yaşandı
Başkan Arısoy Kadın Kuaförleri İle Bir Araya Geldi
Başkan Arısoy Kadın Kuaförleri İle Bir Araya Geldi
“Malazgirt 1071” Filmi Bilgi Evi Üyelerine Özel Gösterime Girdi
“Malazgirt 1071” Filmi Bilgi Evi Üyelerine Özel Gösterime Girdi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169