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ÖZAL Vefatının 28.Yılında Rahmetle Yad Ediliyor
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ÖZAL Vefatının 28.Yılında Rahmetle Yad Ediliyor

Zeytinburnu ilçesi ebedi sakini merhum 8.Cumhubaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993'de görevi başında iken hakkın rahmetine kavuştu. Vefatı ile alakalı öldürüldü diyen de var kendi vadesi ile vefat etti diyende. Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ve 12 arkadaşı tarafından 2016 yılında kurulan Geleceğim Zeytinburnu Platfmormu (GZP) ilçedeki tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetleri tanıtmak adına çaba sarf ediyor. İlçemizin en üst düzeydeki ebedi şahsiyeti de hiç şüphe yok ki 8.Cumhurbaşkanı olan Turgut Özaldır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Nisan 2021 Cumartesi 11:55
ÖZAL Vefatının 28.Yılında Rahmetle Yad Ediliyor
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN' DA SAAT 14.00 DA  ÖZAL'IN ANIT MEZARINI ZİYARET EDİP DUA EDECEK

İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi ve geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucu başkanı Gazateci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi " 8.Cumhurbaşkanımız Merhum Özal'ın Cenaze namazına katılmıştım. Aradan geçen 28 yıla rağmen her sene 17 Nisan'da anıt mezarına giderek rahmetle yad ediyorum. Özal'ın benim için bir çok açıdan önemi olan bir devlet büyüyümüz. Benim için birinci özelliği zor bir dönemde yönetimi devir alarak ülkeye devrim ölçeğinde değerli katkılar sunmasıdır. İkinci Özelliği Malatyalı olmasından dolayı hemşehrim olması. Üçüncü  özellği ise bizim kurduğumuz Platform  ile Zeytinburnu'nun tarihi mekanları ve  ebedi şahsiyetleri daha çok kişiye tanıtmak adına çalışıyor olmamız. Bu senede kabrini ziyaret etme geleneğimi bozmayarak Merhum Özal'ın kabribi ziyaret ederek vefatının 28 senesinde ZeytiburnuTüm Malayalılar Derneği üyeleri ve platformuzun üyeleri adına dua ettim.Merhum'a vefatının 28.yılında Allah'tan rahmet dilerim."

Aldığımız bilgilere bu sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'da merhum 8.Cunhurbaşkanı Turgut Özal'ı anıt mezarı başında dua edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.04.2021 12:47
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