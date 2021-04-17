ÖZAL Vefatının 28.Yılında Rahmetle Yad Ediliyor

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN' DA SAAT 14.00 DA ÖZAL'IN ANIT MEZARINI ZİYARET EDİP DUA EDECEK

İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi ve geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucu başkanı Gazateci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi " 8.Cumhurbaşkanımız Merhum Özal'ın Cenaze namazına katılmıştım. Aradan geçen 28 yıla rağmen her sene 17 Nisan'da anıt mezarına giderek rahmetle yad ediyorum. Özal'ın benim için bir çok açıdan önemi olan bir devlet büyüyümüz. Benim için birinci özelliği zor bir dönemde yönetimi devir alarak ülkeye devrim ölçeğinde değerli katkılar sunmasıdır. İkinci Özelliği Malatyalı olmasından dolayı hemşehrim olması. Üçüncü özellği ise bizim kurduğumuz Platform ile Zeytinburnu'nun tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetleri daha çok kişiye tanıtmak adına çalışıyor olmamız. Bu senede kabrini ziyaret etme geleneğimi bozmayarak Merhum Özal'ın kabribi ziyaret ederek vefatının 28 senesinde ZeytiburnuTüm Malayalılar Derneği üyeleri ve platformuzun üyeleri adına dua ettim.Merhum'a vefatının 28.yılında Allah'tan rahmet dilerim."

Aldığımız bilgilere bu sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'da merhum 8.Cunhurbaşkanı Turgut Özal'ı anıt mezarı başında dua edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)