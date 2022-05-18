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Ömer Arısoy, Zeytinburnu’na 9 Günde 50 Bin Fesleğen Dağıttı

Zeytinburnu’nda baharın müjdecisi Fesleğen Şöleni tüm hızıyla devam ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ‘Hoş Geldin Fesleğen Kokulu Bahar’ sloganıyla 9 Mayıs’ta başlattığı şölende; 6 mahalleye 50 Bin adet fesleğen dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:46
Ömer Arısoy, Zeytinburnu’na 9 Günde 50 Bin Fesleğen Dağıttı
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu bahar aylarının gelmesiyle birlikte 250 bin adet fesleğenle müjdelendi. ‘Hoş Geldin Bahar’ sloganıyla 12 yıldır devam eden şölende Başkan Ömer Arısoy, 9 günde ziyaret ettiği mahallelerde ilçe halkına 50 bin adet fesleğen takdîm etti.

“BAHARI FESLEĞENLERLE KARŞILAMAK BİR ZEYTİNBURNU GELENEĞİDİR”

Fesleğen şöleninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bir Zeytinburnu geleneği olan baharı fesleğenlerle karşılamak için yine yollardayız… İlgi gösteren tüm komşularımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinize sağlık afiyet versin. Zeytinburnu’nda huzurumuz güvenliğimiz daim olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.” dedi.

9 günde; Gökalp, Sümer, Nuripaşa, Telsiz, Merkezefendi, Beştelsiz mahallerine misafir olan Arısoy’a mahalle muhtarlar da eşlik etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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