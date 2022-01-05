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*Ömer Arısoy: “TEKNOFEST Kuşağı Bilim Zeytinburnu’nda Yetişecek”*

*Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı (T3) iş birliği ile hayata geçirilen Bilim Zeytinburnu’nda eğitim başladı. 5 Bilim ve 1 DENEYAP Atölyesi’ne sahip olan merkezi ziyaret eden Başkan Ömer Arısoy; “Maksadımız çocukları bilime ve teknolojiye meraklı hale getirmek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün Türkiye’ye tavsiye ettiği hususta, Zeytinburnu büyük bir hazırlık yaptı. Teknoloji konusunda yetenekli, söz sahibi, ünlü bilim insanları yetiştirmek istiyoruz.” dedi.*

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2022 Çarşamba 14:05
*Ömer Arısoy: “TEKNOFEST Kuşağı Bilim Zeytinburnu’nda Yetişecek”*
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Bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle kurulan Bilim Zeytinburnu, farklı tema ve atölyelerle 6 - 14 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim vermeye başladı.

*ARISOY: “ÇOCUKLARA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK”*

Atölyelerde eğitim almaya başlayan öğrencileri ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bilim Zeytinburnu’nu hizmete açmış bulunuyoruz. Çocuklarımız yeteneklerinin çoğu zaman farkına varamıyor. Bilim Zeytinburnu için yola çıkarken; ilkokul ve ortaokulda okuyan bütün çocuklarımızın bir şekilde yollarının buradan geçeceği sözünü vermiştik. Temel teknoloji ve bilimle ilgili altyapıyı; Astronomi, Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım, Teknoloji, Havacılık ve Uzay, atölyelerinde vermek istiyoruz.” dedi.

*’TEKNOFEST KUŞAĞI’ BİLİM ZEYTİNBURNU’NDA YETİŞECEK*

Bilim Zeytinburnu ile çocuklara yeni ve büyük bir pencere açtıklarını kaydeden Arısoy, sözlerine şöyle devam etti: “Genel bir sergi alanımız var. Burada teknolojinin çok farklı unsurlarının gösterildiği 22 istasyonumuz bulunuyor. İlgili ve yetenekli öğrencileri seçip DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nde 36 ay süren eğitime tabi tutacağız. Sağladığımız fiziki imkânlar ve donanımlarla gençlerimizin takım çalışması içerisinde üretebilen, yenilikçi düşünceye sahip birey olmalarını hedefliyoruz.”

Başkan Arısoy, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’ye tavsiye ettiği hususta Zeytinburnu büyük bir hazırlık yapmış oldu. Teknoloji konusunda yetenekli, söz sahibi, ünlü bilim insanları yetiştirmek istiyoruz. Güvenip çocuklarını bize teslim eden ‘Büyük Zeytinburnu Ailesi’ne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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