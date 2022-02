Ömer Arısoy Liseli Gençlerle Buluştu

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, karne tatili sonrasındaki ilk “Gençlerle Baş Başa” programını Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdi.





Lisenin turizm ve otelcilik alanında eğitim vermesi dolayısıyla öğrenciler Ömer Arısoy’un Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı ve müsteşarlık dönemine dair sorular sordu.



Arısoy, “Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığım dönemde Zeytinburnu Belediyesi kültür belediyeciliğinde, kültür sanat işlerinde bir belirginlik kazandı. Türkiye’de ilgi çeken sempozyumlar, festivaller yaptık, kitaplar çıkardık, ZKSM’de çok güzel etkinliklere imza attık. Bu çalışmalar Türkiye genelinde bir ilgi doğurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda müsteşarlık makamı için tavsiye edildik. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iki temel görevi var. Birisi kültür tarafı diğeri de turizm. Ben kültür ekolünden gelen birisiydim. 15 yılda Zeytinburnu Belediyesi’nde bir toplam ortaya çıkması dolayısıyla işin kültür tarafını biliyordum zaten. Turizm konusuna atandıktan sonra çalıştım, emek verdim. Turizme emek vermiş birçok ismi dinledim ve akademik okumalar yaptım. Uzun bir aradan sonra 3. Turizm Şurası’nı müsteşarlığım döneminde düzenledik. Çok emek vererek zevk aldığım güzel bir iş oldu.” şeklinde konuştu.



Turizmin Türkiye’nin refahı için önemli bir sektör olduğunu belirten Ömer Arısoy, “Bir dönem Dünya’nın 6. büyük turizm destinasyonu olmayı başarmış bir ülkeydik. Sonra uçak krizi, terör meseleleri yaşandı. Turizm ürkektir bunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeplerden ötürü geriledik. 2021 yılını 27 milyar dolarlık turizm geliriyle kapattık. Ama Türkiye 40 milyar doları görmüş bir ülkedir. Türkiye sadece deniz, kum, güneş turizmiyle değil, aynı zamanda çok kıymetli kültür varlıklarıyla, çok sayıda tarihi medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülke olarak dünyanın en büyük turizm ülkelerinden birisi olabilir. İnşallah pandemi bittikten sonra ben turizmin yeniden büyük bir şahlanışa geçeceğine inanıyorum. Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak turizm konusunda cümleler kurmak 3 yıl öncesine götürdü beni.” ifadelerini kullandı.





“İSTANBUL’UN KÜLTÜR TURİZMİNDEN ZEYTİNBURNU’NUN DA PAY ALMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”





Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda edindiği tecrübeyi Zeytinburnu’na aktarmak istediğini söyleyen Arısoy, “Gelir gelmez Zeytinburnu’ndaki bütün tarihi kültürel varlıklarımızı Türkçe - İngilizce olarak tabelalandırdık. Böylece gelen yerli yabancı turistimiz o eserle ilgili temel bilgiyi alabiliyor. 26’ya yakın tabela ve barkod oluşturduk. Turistler bu barkodlar ile kurduğumuz siteye ulaşabiliyor. Aynı zamanda Zeytinburnu kültür rotası sitesini kurduk. Tamamen dijital olarak hiçbir destek almaksızın buraya gelen bir turist o rotayı kullanarak Zeytinburnu’nu gezebiliyor.” dedi.





“ZEYTİNBURNU’NUNDAKİ ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPI DÜNYAYA TANITILMALI”





İstanbul Rehberler Odası ile beraber her yıl 50 rehbere Zeytinburnu’nun tarihine dair eğitim verdiklerini kaydeden Başkan Ömer Arısoy, “Turizmin paydaşlarından birisi de rehberlerimiz. Onların Zeytinburnu’nu bilmesi çok kıymetli. 3 gün seminer, 2 gün de gezi ile uzmanlarımız rehberlere Zeytinburnu’nu anlatıyor. Rehberlerimiz bu çalışmaya büyük bir ilgi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.



Zeytinburnu’ndaki çok kültürlü yapıların hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtılmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Ömer Arısoy, “Balıklı Rum Ayazması Ortodoks Rumlar tarafından kutsal kabul edilen bir yer. Biliyorsunuz patrikler oraya defnediliyor. Yenikapı Mevlevihanemiz var. Bir dönemin irfan mektebi, Itri’nin, Dede Efendi’nin yetiştiği bir yer. Bunları öncelikle hepimiz bileceğiz.” dedi.



“TURİSTLERE VERİLEN İSTANBUL GEZİ HARİTASI’NA ZEYTİNBURNU’NU DA EKLEDİK”



Başkan Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nun arkeo - turizmini etkileyecek büyük bir keşif olan Kazlıçeşme Mozaik Müzesi hakkında da konuştu. Arısoy, “Mozaik Müzesi kazısı esnasında bir lahit keşfettik. 1.500 yıl öncesine ait lahit içinden bir kadın ve bir erkek ceset kalıntısına ulaştık. Bir mezar odası bulduk ve orada da bir erkek ceset kalıntısına rastladık. Cesetler Tübitak’a karbon testi için gönderildi. Böylelikle tam yıla ulaşmış olacağız. Mozaik Müzesi ve lahitle birlikte İstanbul’un tarihine yeni bir tanık ekledik. O bakımdan Zeytinburnu önümüzdeki yıllarda İstanbul’un turizm pastasından daha çok pay alacak. İstanbul’daki bütün otellerde turistlere ücretsiz olarak dağıtılan İstanbul haritası üzerinde yeniden çalışarak Zeytinburnu’nu eklettik. İstanbul’a gelen ya da Zeytinburnu’nda kalan bir turist haritayı aldığında burayı da görüyor. Takkeci İbrahim Ağa Camii’nden Kazlıçeşme Sanat Mozaik Müzesi’ne kadar bütün unsurları anlatan bir haritayla karşılaşıyor.” dedi.





“ZEYTİNBURNU’NA HİZMET BORCUM VAR, HEMŞEHRİLERİMİZ TAKDİR EDERSE ÜÇ DÖNEM DAHA BURADAYIM”





Mehmet İhsan Mermerci Lisesi öğrencilerinin merak ettiği bir diğer konu ise Ömer Arısoy’un gelecek planlamasına ilişkindi. Gençlerin “Kendinizi 7 yıl sonra nerede görüyorsunuz?” sorusuna Başkan Arısoy AK Parti’nin üç dönem kuralını anımsatarak cevap verdi. Arısoy, “Mensubu olduğum partinin üç dönem kuralı var. Hemşehrilerimiz takdir ederse üç dönem buradayım. Gerisi kader… Çünkü Zeytinburnu beni var etti. Bu devletin en tepe noktasına kadar çıkardı. Benim Zeytinburnu’na borcum var. Bu hizmet borcunu ödemeye gayret ediyorum. Bunu samimiyetle ve tüm duygularımla söylüyorum.” dedi.





ÖMER ARISOY’DAN GENÇLERE TAVSİYELER





Başkan Arısoy, online eğitim sonrası yüz yüze eğitime geçen öğrencilere süreç sırasında yaşananları kayda almaları tavsiyesinde bulundu. “Salgın, ortalama yüz yılda bir insanlığın başına gelen bir durum. Özellikle geçen yıl okulu bitirenler için zor bir zamandı. Ancak sizin de çocuklarınıza; “Biz okula giderken salgın çıkmıştı ve bir sene okullar kapalıydı diyebileceğiniz bir hatıra oldu. Her dönemin kendisine özgü hatırası mutlaka vardır. Bu vesile ile arkadaşlarımızdan bu yaşadıkları durumu not etmelerini, mümkünse günlük tutmalarını öneririm. Ben 30 küsur yıldır kalemsiz deftersiz çıkmıyorum sokağa. Belki kalem defter taşımayabilirsiniz ama bir notunuz varsa zaman zaman duygularınızı düşüncelerinizi yazarsanız bunlar ileride çok kıymetli hale gelir.”



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, öğrencilere meslekleri ile ilgili kendilerini yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunarak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Şu anda öğrencisiniz bunu en iyi şekilde yapmalı ve başarmalısınız. Turizm ve otelcilik liselerinin şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir meslek veriyor ve büyük bir ekonomik döngüye sahip bir sektör.”