Ömer Arısoy: “İBB Kendisinden Önce İhalesi Yapılan Bir Yeri Tamamlayamamıştır.”

“Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı” ihalesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yapıldı. İhalenin ardından İBB tarafından 3 adadan oluşan işin 2 adası tamamlandı. 2019 yılında yaşanan İBB’deki yönetim değişikliği sonrasında inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu. Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu üzerindeki inşaat alanının 3 yıl boyunca atıl bir şekilde tamamlanmadan bırakılması Zeytinburnu Belediyesi Çözüm Merkezi’ne gelen şikâyetler arasında dikkat çekecek boyuta ulaştı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaşanan süreci Zeytinburnu Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada şu şekilde anlattı: “Zeytinburnumuz için sahile erişim çok önemli bir mevzu idi. Hepinizin bildiği gibi Zeytinburnumuzun güneyinden geçen demiryolu, Zeytinburnulu hemşehrilerimizin sahile erişimini zorlaştıran, sınırlayan bir işti. Şükürler olsun dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Bey’in destekleriyle bu iş gerçekleşti. Bu husus Zeytinburnu Belediyesi ile Devlet Demiryolları arasında bir protokole bağlandı. Yine geçmiş dönem Belediye Başkanımızın talebi ile İBB Meclisi ‘Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı’ adı altında 2018 tarihinde ihaleye çıktı ve 9.08.2018’de burayı ihale etti. 12.10.2018 tarihinde sözleşme imzalandı. Yani İBB Zeytinburnu Belediyesi ve Devlet Demiryolları’nın taraf olduğu bir protokolün gereğini yerine getirmek üzere Belediyemizin talebi ile Marmaray’ın çevre düzenlemesi işini ihale etti ve inşaat çalışmaları başladı.”

İBB, İHALESİ YAPILAN PROJEYİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA YARIM BIRAKTI…

Ömer Arısoy, ‘Marmaray Üstü Çevre Düzenleme İnşaatı Projesi’nin seçim çalışmalarında gerçekleştirilecek işler arasında yer aldığının altını çizdi. Arısoy, “Marmaray düzenlemesi bizim seçim broşürümüzde şöyle yer aldı. Asrın projesi Marmaray’ın Zeytinburnu ilçesinden geçen bölümünün üzeri İBB tarafından büyük ölçüde kapatılarak bisiklet, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve meydanlarla süslenecek. Bu alanlar sayesinde Zeytinburnu sahile kesintisiz ve pırıl pırıl bir erişim sağlanacak. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, bildiğiniz gibi 21 Ocak 2020’de Zeytinburnumuzu ve Zeytinburnu Belediyemizi ziyaret etti. O toplantıda CHP’li Meclis üyelerimiz de bulunmaktaydı. 1. Etap tam Kazlıçeşme Sanat’ın önüne denk gelen büyük alanda bitmiş görünüyordu. Orası ile ilgili temizlik ve bakım sorumluluğunu devretmesini ayrıca bir an evvel Marmaray’ın üzerinin kapatılması işinin tamamlanmasını talep ettim. Sözleşme var, yüklenici çalışıyor, şantiye açık. Sayın Başkan Ekrem Bey teveccüh gösterdi ve Marmaray’ın üzerindeki inşaatı bu sefer birlikte denetledik. İBB Başkanımız Zeytinburnu’ndaki şantiye ziyaretini gezmeye karar verince bu ağır giden işin tamamlanacağı umuduna kapıldık. Çünkü İBB Başkanı burada bir fotoğraf vermişti. Biz zaten takip ettiğimiz hususu biraz daha dikkatli bir biçimde takip etmeye başladık. Fakat her geçen gün şantiyedeki personel azalıyor. Hiçbir ilerleme kaydedilmiyordu.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ YARIM KALAN PROJE’NİN TAMAMLANMASI İÇİN İBB’YE RESMİ YAZI GÖNDERDİ

Şantiye alanında herhangi bir ilerleme olmaması sonrasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı müracaatta bulunduklarını belirtti. Arısoy, “Takiplerimiz sonuç vermeyince talimatımla yazılı müracaatta bulunduk. İlk yazdığımız yazının tarihi 22 Şubat 2021 yazının sonuç bölümünü okuyorum. “Söz konusu alanın vatandaşın hizmetine bir an önce sunulması için tarafınızdan çalışmalara devam edilip edilmeyeceği devam edilecek ise iş programınızın tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.” İkinci yazımız 18 Haziran 2021 hiçbir hareket olmayınca ikinci yazımızın tonu değişti. “Çalışmaları hızlandırmak ve söz konusu alanın vatandaşın hizmetine bir an önce sunulması için tarafınızdan kurumunuz tarafından çalışmalara devam edilip edilmeyeceği devam edilecek ise iş programınızın ivedilikle Başkanlığımıza gönderilmesi, devam edilmeyecekse şantiyenin boşaltılarak Başkanlığımıza teslim edilmesi hususunda gereğini arz ederim.” Zaten fiilen aslında şantiye yok, gelen giden yok ama yine de kurumlar yazı ile çalışır. Belediye olarak yazımızı bu şekilde gönderdik.”

İBB: “3. ETAP KAZLIÇEŞME MARMARAY İSTASYONU ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYAMIYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13 Temmuz 2021 tarihinde Zeytinburnu Belediyesine gönderdiği yazıyla 2018’de ihalesi yapılan inşaatın 3. Etap çalışmalarını yapamayacağını, işin Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanmasını talep etti. Başkan Ömer Arısoy İBB’den gelen resmi yazı üzerine çalışmaları ivedilikle başlattıklarını belirtti. Arısoy, “Hemen yazı gelir gelmez bütün arkadaşları topladım. Baştan sona bir gezi yaptık. Neler yapabileceğimizi konuştuk ve hızla proje çalışmalarına başladık. Çünkü buranın projesi bizde yoktu. Hazırlık aşamalarında ihtiyaç duyulan proje şifahi görüşmelerle yine gelmeyince ikinci bir müracaatımız oldu. Buna da henüz bir cevap gelmedi. Değerli arkadaşlar İBB’nin Marmaray Çevre Düzenlemesi’nden vazgeçmesinin Ulaştırma Bakanlığı ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. İBB kendisinden önce ihalesi yapılan bir yeri tamamlayamamıştır… Tamamlamamıştır. Millet ittifakının yönettiği CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu’na bir çivi daha çakamamış oldu. Biz başlattığımız gibi bitireceğiz Allah’ın izniyle. Ben bu projede emeği geçen başta Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Zeytinburnumuza pırıl pırıl bir yeşil alan daha kazandıracağız”şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediyesi, ‘Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme’ 3. Etap işini nihayete erdirmek üzere çalışmalara başladı. Alandaki çalışmalar önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)