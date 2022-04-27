banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.432,23
ALTIN
902,39
DOLAR
14,83
STERLİN
18,62
EURO
15,64
Arkadaşa Vefa, Eğitime Katkı
Arkadaşa Vefa, Eğitime Katkı
Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat
Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat
CHP'li Vekil Karabat'tan : AKP'ye Ver Yansın
CHP'li Vekil Karabat'tan : Akp'ye...
Cemal Doğan: İnşaat malzemeleri karaborsaya düştü
Cemal Doğan: İnşaat malzemeleri karaborsaya...

Ömer Arısoy: “Çıtayı Daha da Yukarı Çıkarmaya Kararlıyız”

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) Kazlıçeşme Sanat Merkezi bahçesinde engelliler iftarı gerçekleştirdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Engelli kardeşlerimiz için hep birlikte büyük hizmetlere imza attık. Çıtayı daha da yukarı çıkarmaya kararlıyız.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:58
Ömer Arısoy: “Çıtayı Daha da Yukarı Çıkarmaya Kararlıyız”
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 15 yıldır her yaş grubuna yönelik koruyucu ve rehabilite edici hizmet veren AKDEM, üyelerini iftar sofrasında buluşturdu.
İftar programına AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Birim Başkanı Sevim Sayın Madak, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, İstanbul İl Engelliler Koordinasyon Başkanı Nurşen Örnek, Zeytinburnu Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verilen iftar programlarını yeniden gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arısoy, “Yeniden yan yana, omuz omuza bir sofrayı paylaşmak çok güzel bir duygu. Hoş geldiniz, soframızı şenlendirdiniz. Bunun için Allah’a her gün sonsuz şükürler içerisindeyiz. Size destek olmak için mesai arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Benden önce olduğu gibi bizim dönemimizde de Zeytinburnu’nda yeni açılımlarla büyük hizmetlere hep birlikte imza attık. Bu çıtayı daha da yukarı çıkarmaya kararlıyız. Bunu hep birlikte başaracağız. İftar soframızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

SEVİM SAYIN MADAK “HER ZAMAN BİR TELEFON UZAĞINIZDAYIZ”

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Birim Başkanı Sevim Sayın Madak AKDEM Engelliler İftarı’nda yaptığı konuşmada; “AK Parti yerelde siyasete başladı ve siyasetin merkezine insanı aldı. Dolayısıyla bugün de bunun tezahürü olan bir birlikteliği yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir partinin tüzüğünde olmayan Engelliler Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Bu sistem 81 ilde hizmet veriyor. İstanbul’da ise 39 ilçenin 964 mahallesinde toplamda bin kişilik bir ekiple bizler siz değerli kardeşlerimize her zaman bir telefon uzaklığındayız. Alanda dolaşırken Fatma kardeşimizin babası dedi ki; “Biz 2 yıldır AKDEM’den hizmet alıyoruz. Hiç mi insan üşenmez? Hiç mi insan bıkmaz? Düzenli olarak bizi evden alıyorlar ve merkeze getiriyorlar. Kızım orada yüzme ve diğer eğitimlerini alıyor.” Duygusunu dile getirdi ve bu bizim için çok kıymetliydi. Hepinizi bir arada gördüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Bayramı Öncesi Tatlı İmalâthanelerine Denetim!
Ramazan Bayramı Öncesi Tatlı İmalâthanelerine Denetim!
Yeni Yuvalarında Çok Mutlular
Yeni Yuvalarında Çok Mutlular
ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi’ne Rektör ve Dekanlardan Ziyaret
ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi’ne Rektör ve Dekanlardan Ziyaret
15 Temmuz Maydanın'da Dev İftar Programı
15 Temmuz Maydanın'da Dev İftar Programı
Şehit Oğlu Babasının Adı Verilen Okulda Şiir Okudu
Şehit Oğlu Babasının Adı Verilen Okulda Şiir Okudu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169