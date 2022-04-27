Ömer Arısoy: “Çıtayı Daha da Yukarı Çıkarmaya Kararlıyız”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 15 yıldır her yaş grubuna yönelik koruyucu ve rehabilite edici hizmet veren AKDEM, üyelerini iftar sofrasında buluşturdu.

İftar programına AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Birim Başkanı Sevim Sayın Madak, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, İstanbul İl Engelliler Koordinasyon Başkanı Nurşen Örnek, Zeytinburnu Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verilen iftar programlarını yeniden gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arısoy, “Yeniden yan yana, omuz omuza bir sofrayı paylaşmak çok güzel bir duygu. Hoş geldiniz, soframızı şenlendirdiniz. Bunun için Allah’a her gün sonsuz şükürler içerisindeyiz. Size destek olmak için mesai arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Benden önce olduğu gibi bizim dönemimizde de Zeytinburnu’nda yeni açılımlarla büyük hizmetlere hep birlikte imza attık. Bu çıtayı daha da yukarı çıkarmaya kararlıyız. Bunu hep birlikte başaracağız. İftar soframızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

SEVİM SAYIN MADAK “HER ZAMAN BİR TELEFON UZAĞINIZDAYIZ”

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Birim Başkanı Sevim Sayın Madak AKDEM Engelliler İftarı’nda yaptığı konuşmada; “AK Parti yerelde siyasete başladı ve siyasetin merkezine insanı aldı. Dolayısıyla bugün de bunun tezahürü olan bir birlikteliği yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir partinin tüzüğünde olmayan Engelliler Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Bu sistem 81 ilde hizmet veriyor. İstanbul’da ise 39 ilçenin 964 mahallesinde toplamda bin kişilik bir ekiple bizler siz değerli kardeşlerimize her zaman bir telefon uzaklığındayız. Alanda dolaşırken Fatma kardeşimizin babası dedi ki; “Biz 2 yıldır AKDEM’den hizmet alıyoruz. Hiç mi insan üşenmez? Hiç mi insan bıkmaz? Düzenli olarak bizi evden alıyorlar ve merkeze getiriyorlar. Kızım orada yüzme ve diğer eğitimlerini alıyor.” Duygusunu dile getirdi ve bu bizim için çok kıymetliydi. Hepinizi bir arada gördüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)