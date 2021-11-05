Ömer Arısoy: “20 Yıllık Millet Bahçesi Hayalimiz Gerçekleşti”

İlçe merkezinde 63 bin metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçesi’ne Zeytinburnulular yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Millet Bahçesi, 3 Kasım 2002'den beri kurmaya başladığımız bir hayaldi. Gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. Doğrusu ben de kendimi mutlu, bahtiyar addediyorum.” dedi.

Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan 63 bin metrekarelik alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Zeytinburnu Millet Bahçesi haline getirildi.

Zeytinburnu’nun tam kalbinde yer alan Millet Bahçesi’ne ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Çok mutluyuz doğrusu. 3 Kasım 2021'in Zeytinburnu için dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten böyle bir yeşil alana çok ihtiyacımız vardı.” şeklinde konuştu.

Arısoy, Zeytinburnu Millet Bahçesi’ni diğer millet bahçelerinden ayıran bir farkın olduğunu belirterek; “Askeri lojmanlar döneminde binaların arasındaki ağaçları korumak üzere büyük bir titizlik gösterdik. Etrafı çevrildi, koruma altına alındı. Çok küçük hasarlarla buradaki binaların yıkımı ve yeni bahçenin yapımı tamamlandı. Şimdi baktığınızda neredeyse yüz yıldır orman olan bir yeri açmış gibi görünüyoruz. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Elbette çok sayıda yeni ağaç da dikildi ama o eski ve büyük ağaçlar buraya ayrı bir hava verdi." dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ KURMAY ALBAY ERTÜRK'E VEFA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, girişimden haberdar olan Kurmay Albay Sait Ertürk'ün buradaki lojmanından çıkıp birliğine gittiğini ve hainlerle girdiği çatışmada şehit olduğunu kaydeden Arısoy, "Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ün hatırasını yaşatmak üzere burada bir kitabe hazırladık. Bu vesileyle şehidimize buradan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. Emanetini Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin bir köşesinde muhafaza edeceğiz." diye konuştu.

Bahçenin devasa bir alanda yapıldığına değinen Arısoy, "20 yıllık hayalimiz gerçekleşiyor. Bu, bizim 3 Kasım 2002'den beri kurmaya başladığımız bir hayaldi. Gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. Doğrusu ben de kendimi mutlu, bahtiyar addediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a destekleri için teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)