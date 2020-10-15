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Okullarda Sağlıklı Bir Eğitim İçin ‘Doğru El Yıkama Tekniği’ 

Her yıl “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü”ne dikkat çekmek amacıyla Zeytinburnu’ndaki okullarda gerçekleştirilen ‘Sağlık Elde Başlar’ programının 4’üncüsü başladı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
15 Ekim 2020 Perşembe 15:24
Okullarda Sağlıklı Bir Eğitim İçin ‘Doğru El Yıkama Tekniği’ 
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 Program süresince ilçede bulunan 14 ilköğretim okulunda 5 bin miniğe küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığı kazandırılıp, doğru el yıkama tekniği öğretilecek.Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle 15 Ekim ‘ Dünya El Yıkama Günü’ dolayısıyla el hijyeni önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen ‘Sağlık Elde Başlar’ projesinin 4’üncüsü  hayata geçti. Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu'ndan başlatılan programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer katıldı. Doç. Dr. Süda Tekin çocuklara doğru el yıkama tekniğini uygulamalı olarak gösterdi. ‘Sağlık Elde Başlar’ projesiyle, minik öğrencilere küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığı kazandırarak eller aracılığıyla bulaşan birçok hastalığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde el hijyeninin öneminin vurgulandığı etkinlikte çocuklara hijyen seti de dağıtıldı. 
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Konuyla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ‘’Bugün ilçemizde 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘Dünya El Yıkama Günü’ başlangıç dersini yapıyoruz. Bu yıl bu etkinliğimizin 4’üncüsünü yapıyoruz ama geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren dünyayı ve Türkiye'yi tabiri caizse kasıp kavuran, hepimizin hayatını etkileyen, şu an hepimizi maskeli hale getiren büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın bir kez daha hijyenin, temizliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Temizliğin en başta elde başladığını, birçok hastalıklardan korunmanın yolunun ellerimizi temiz tutmamız olduğunu, bütün dünyaya ve Türkiye’ye gösterdi. Geçtiğimiz yılda benzer bir programı yine Koç Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlıkla işbirliği yaparak hayata geçirmiştik. Bu yıl da hocalarımız, doktorlarımız ilçemizdeki okulların tamamındaki bütün birinci sınıfları ziyaret edip, mobil lavabo vasıtasıyla uygulamalı olarak doğru el yıkamayı miniklerimize öğretecekler.’’ açıklamasında bulundu.

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