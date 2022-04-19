Okul Bahçeleri Şenleniyor

Zeytinburnu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçede yer alan 36 okulun saha ve oyun alanlarının çizimi ve renklendirmesini yeniden yaptı. Öğrencilerin ders aralarında ve beden eğitimi derslerinde oynadıkları maç ve çeşitli oyunların daha görülebilir, kararlı ve eğlenceli olmasını sağlayan bu uygulama, okul bahçesinde yer alan muhtelif çizimlerin tümünü kapsıyor. Okullardaki, basketbol, voleybol sahalarının tümünün çizgileri yenilenirken, yağ satarım bal satarım, köşe kapmaca ve seksek gibi alternatif oyun alanlarının da çizimleri ve renklendirilmesi Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)