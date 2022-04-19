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Okul Bahçeleri Şenleniyor

İlçedeki tüm okulların bahçelerinde yer alan voleybol, basketbol ve çeşitli oyun alanlarının çizimini ve renklendirmesini yeniden yapan Zeytinburnu Belediyesi, öğrencilerin teneffüs aralarındaki oyunlarını ve beden eğitimi derslerindeki maçlarını daha kararlı ve eğlenceli bir hale getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Nisan 2022 Salı 14:29
Okul Bahçeleri Şenleniyor
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Zeytinburnu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçede yer alan 36 okulun saha ve oyun alanlarının çizimi ve renklendirmesini yeniden yaptı. Öğrencilerin ders aralarında ve beden eğitimi derslerinde oynadıkları maç ve çeşitli oyunların daha görülebilir, kararlı ve eğlenceli olmasını sağlayan bu uygulama, okul bahçesinde yer alan muhtelif çizimlerin tümünü kapsıyor. Okullardaki, basketbol, voleybol sahalarının tümünün çizgileri yenilenirken, yağ satarım bal satarım, köşe kapmaca ve seksek gibi alternatif oyun alanlarının da çizimleri ve renklendirilmesi Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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