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Nurdağı’nda Açılan ‘Mehmet Camlı Aşevi’ Günde 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek Dağıtacak

Yapımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gaziantep Nurdağı’ndaki aşevi 2 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanarak sıcak yemek servisine başladı. Günde 10 bin depremzede vatandaşımıza sıcak yemek servisi yapabilen aşevine, deprem görev şehidi Mehmet Camlı’nın ismi verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2023 Salı 18:13
Nurdağı’nda Açılan ‘Mehmet Camlı Aşevi’ Günde 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek Dağıtacak
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Zeytinburnu Belediyesi’nin Gaziantep Nurdağı’nda yaklaşık 2 hafta önce inşasına başladığı aşevi, bugün itibarıyla hizmete girdi. Günde 10 bin depremzede vatandaşımıza sıcak yemek servisi yapacak olan aşevine, Zeytinburnu Belediyesi’nin bölgeye gönderdiği mobil mutfak tırında çıkan talihsiz kazada yaşamını yitiren deprem görev şehidi Mehmet Camlı’nın ismi verildi.

“KARDEŞLERİMİZ İÇİN ÇORBAMIZ KAYNADI, YEMEKLERİMİZ PİŞTİ…”

Nurdağı Mehmet Camlı Aşevi’nin ilk yemek servisini ise Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. Gaziantep Nurdağı’nın ihtiyacı olan aşevini hızla tamamlamak için Zeytinburnu Belediyesi olarak, tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Başkan Arısoy, “Bugün Mehmet Camlı Aşevi’nde ilk çorbamız kaynadı, yemeklerimiz pişti. Burayı 2 hafta gibi kısa bir sürede tamamladık. Nurdağı’ndaki büyüklerimiz, kardeşlerimiz için tencerelerimiz düzenli olarak kaynayacak. Bugünleri gördük hamdolsun, hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız. Gücümüz yettiğince, bütün kalbimizle, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“MESAİ ARKADAŞIMIZ MEHMET CAMLI’NIN İSMİ BURADA YAŞAYACAK”

Başkan Arısoy, Nurdağı’ndaki aşevine deprem görev şehidi Mehmet Camlı’nın ismini verdiklerini belirterek, “Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye gönderdiğimiz ve burada çorba dağıtımı yapan mobil mutfak tırında çıkan talihsiz bir yangında yaşamını yitiren deprem görev şehidimiz Mehmet Camlı arkadaşımızın ismini Nurdağı Mehmet Camlı Aşevi’nde yaşatacağız.” diye konuştu.

Aşevine gıda desteği için düzenli olarak Zeytinburnu’ndan tırların kalktığını sözlerine ekleyen Başkan Arısoy, bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm Zeytinburnulu hemşehrilerine de teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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