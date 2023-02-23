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Nurdağı Aşevi' nin İsmi "Zeytinburnu Belediyesi Mehmet Camlı Aşevi" Olsun
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Nurdağı Aşevi' nin İsmi "Zeytinburnu...

Nurdağı Aşevi' nin İsmi "Zeytinburnu Belediyesi Mehmet Camlı Aşevi" Olsun

6 Şubat 2023 gece saat 04.17 de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olduğu 7.7 ve yine aynı gün saat 13.24’de bu seferde merkez üssü Elbistan ilçesi olan 2.depremde 10 il ciddi bir şekilde maddi ve manevi olarak zarar görmüştü.Zeytinburnu Belediyesi mobil Tır’ı ile Gaziantep’in Nurdağı ilçesine yardıma gitmişti. Mobil Tır’ da aşçı olarak çalışan Mehmet Camlı çıkan yangında hayata veda etmişti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2023 Perşembe 11:57
Nurdağı Aşevi' nin İsmi "Zeytinburnu Belediyesi Mehmet Camlı Aşevi" Olsun
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MERHUM’UN ADI MODERN AŞ EVİNE VERİLSİN

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yakın ilgi ve alakası gözetiminde kısa sürede inşa edilen sabit ve modern Aşevi hizmet etmeye gün sayıyor. Gazeteci yazar,Değişim ve Gelişim tarihi İçinde Zeytinburnu isimli kitabın yazarı Hüseyin Çetiner konu ile alakalı şunları söyledi “Asrın felaketi olarak kabul edilebilecek Kahramanmaraş merkezli üst üste yaşanan 2 depremde benimde doğduğum Malatya ili başta olmak üzere 10 ilimizde çok sayıda vatandaşımız ebediyete göçtü.Milyonlarca insanımız mağdur oldu.

Zeytinburnu Belediyemizin mobil Tır’ında aşçı olarak görev yapan Mehmet Camlı hemşehrimiz elektrik kaynaklı Tır da çıkan yangında hayatını kaybetmişti.

Bir süre önce Zeytinburnu Seyitnizam Camisinde kıldığımız cenaze namazından sonra yine ilçede bulunan Kazlıçeşme mezarlığında toprağa vermiştik.

Merhum Mehmet Camlı ağabeyimizin adını ebedileştirmek üzere Zeytinburnu halkımızın paraları ile yaptığımız Nurdağı Aşevimize adının verilmesi iyi bir vefa örneği olacak diyen Hüseyin Çetiner merhuma bir daha Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.02.2023 13:02
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