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Musa Oral Hakka Yürüdü

CHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Satı Oral’ın ağabeyi Zeytinburnu esnafı Musa Oral yakalandığı amansız hastalık kanser’e yeni düşerek hakka yürüdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 09:37
Musa Oral Hakka Yürüdü
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DOSTLARI SATI ORAL’I ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu Seyitnizam Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan,Saadet Partisi ilçe başkanı Levent Çotuk,Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Onur Dolar,CHP İstanbul İl Yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Karabulut başta olmak üzere çok sayıda İBB ve Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi, iş sanat ve siyaset insanı Oral ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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