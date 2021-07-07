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Muazzez (Akgül)Dinç Hakka Yürüdü

Zeytinburnu eşrafında Irmak Gurup’un kurucularından Yüksel ve Şaban Akgül’ün kardeşi Muazzez Dinç yakalandığı amansız hastalık kansere 58 yaşında yeni düşerek ebediye göçtü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Temmuz 2021 Çarşamba 18:58
Muazzez (Akgül)Dinç Hakka Yürüdü
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MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE BAŞKANI AKGÜL VE DİNÇ AİLESİNİ ACILI GÜNÜNDE YALNIZ BIRKMADI

Zeytinburnu Seyitnizam camidinde kılınan cenaze namazına Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ,Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere Akgül ve Dinç ailesinin yakınları ve sevenleri Merhum Muazzez Dinç’i son yolculuğunda yalnız bırakmadılar.

Merhum’a Allah’tan rahmet, Şaban ve Yüksel Akgül başta olmak üzere geride kalan yakınlarına sabırlar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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