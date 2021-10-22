banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1470.88
ALTIN
554.64
DOLAR
9.6244
STERLİN
13.2759
EURO
11.2062
Bu Ülke Hepimizin Sahip Çıkalım
Son Dakika
Bu Ülke Hepimizin Sahip Çıkalım
İMAMOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE ‘GEZİ’ YANITI: SORGULAYACAĞINA TEBRİK TELEFONU AÇMALIYDI
İMAMOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE ‘GEZİ’ YANITI: SORGULAYACAĞINA...
Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı
Son Dakika
Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı
Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar …
Son Dakika
Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar …

‘Mobil Mutfak Tır’ı Hizmete Alındı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından AFAD’a teslim edilen ve herhangi bir afet durumunda 2 bin kişiye 3 kap yemek verebilme özelliğine sahip olan 5 adet ‘Mobil Mutfak Tırı’ndan biri Zeytinburnu’nda hizmete alındı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen törende Zeytinburnu Arama Kurtarma ekibine de sertifikaları takdim edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 13:15
‘Mobil Mutfak Tır’ı Hizmete Alındı
banner171

Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin, ‘Kentsel Arama ve Kurtarma Hafif Ekip Akreditasyon Standardı’na göre akredite edilme başarısı göstermesinin ardından Zeytinburnu Belediyesi’ne AFAD tarafından teslim edilen “Mobil Mutfak Tırı” düzenlenen bir törenle hizmete alındı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen törende aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi’ne de aldıkları sertifikalar takdim edildi. Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney de katıldı. Türkiye genelinde ilçe belediyesi olarak sadece Zeytinburnu’nda hizmete sunulan tır, afet ve acil durumlarda, gerek ilçe geneline gerekse ulusal olarak afet bölgelerinde hizmet verecek. Her yerde taşınabilir mutfak olarak sıcak yemek çıkarabilme özelliğine sahip olan “Mobil Mutfak Tır”ın içerisinde; su tankı, soğuk hava deposu ve gerekli tüm pişirme donanımları da bulunuyor. Tır aynı zamanda bir öğünde 2 bin kişiye 3 kap yemek verebilme kapasitesine sahip. 

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE TÜRKİYE’NİN HER NOKTASINA YARDIMA KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hizmete alınan tır ve Zeytinburnu Belediyesi’nde mevcut olan afete hazırlık araçlarıyla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’muzda afete hazırlık araçlarını hizmete almak için bu törenindeyiz. Üç aracımızı bugün hizmete alıyoruz. Bir tanesi Mobil Mutfak Tırı. Bu tır, ilçemize Türkiye Belediyeler Birliği ve AFAD tarafından hediye edildi. Bir öğünde 2 bin kişiye yemek verebilen tam teşekküllü bir araç. İlave olarak, kendi imkanlarımızla Zeytinburnu Belediyesi envanterine aldığımız arama kurtarma aracımızı, bugün hizmete alıyoruz. Ayrıca “Mobil İkram Aracı” olarak tanımladığımız bir aracımız daha mevcut. Bu araçlar herhangi bir afet durumunda Zeytinburnu’muzda ve İstanbul’da kullanılacak. Sadece Zeytinburnu’nda ve İstanbul’da değil. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, Zeytinburnu Belediyesi olarak Türkiye’nin her bölgesine AFAD’ın yönlendirmesiyle yardıma koşmaya hazırız. AFAD akreditesi alan Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibimiz ülkemizdeki bütün afet bölgelerinde hizmet etmeye devam edecek.” açıklamasında bulundu.

--

Saygılarımızla...

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.10.2021 13:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı
Muhtar’da Anlamlı Kahvaltı
Zeytinburnu’ndaki Okullarda ‘Sağlık Elde Başlıyor’ 
Zeytinburnu’ndaki Okullarda ‘Sağlık Elde Başlıyor’ 
Sitelerde ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ Eğitimleri 
Sitelerde ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ Eğitimleri 
Zeytinburnulu Gençler ‘Kış Spor Okulları’nda…
Zeytinburnulu Gençler ‘Kış Spor Okulları’nda…
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169