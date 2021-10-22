‘Mobil Mutfak Tır’ı Hizmete Alındı

Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin, ‘Kentsel Arama ve Kurtarma Hafif Ekip Akreditasyon Standardı’na göre akredite edilme başarısı göstermesinin ardından Zeytinburnu Belediyesi’ne AFAD tarafından teslim edilen “Mobil Mutfak Tırı” düzenlenen bir törenle hizmete alındı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen törende aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi’ne de aldıkları sertifikalar takdim edildi. Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney de katıldı. Türkiye genelinde ilçe belediyesi olarak sadece Zeytinburnu’nda hizmete sunulan tır, afet ve acil durumlarda, gerek ilçe geneline gerekse ulusal olarak afet bölgelerinde hizmet verecek. Her yerde taşınabilir mutfak olarak sıcak yemek çıkarabilme özelliğine sahip olan “Mobil Mutfak Tır”ın içerisinde; su tankı, soğuk hava deposu ve gerekli tüm pişirme donanımları da bulunuyor. Tır aynı zamanda bir öğünde 2 bin kişiye 3 kap yemek verebilme kapasitesine sahip.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE TÜRKİYE’NİN HER NOKTASINA YARDIMA KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hizmete alınan tır ve Zeytinburnu Belediyesi’nde mevcut olan afete hazırlık araçlarıyla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’muzda afete hazırlık araçlarını hizmete almak için bu törenindeyiz. Üç aracımızı bugün hizmete alıyoruz. Bir tanesi Mobil Mutfak Tırı. Bu tır, ilçemize Türkiye Belediyeler Birliği ve AFAD tarafından hediye edildi. Bir öğünde 2 bin kişiye yemek verebilen tam teşekküllü bir araç. İlave olarak, kendi imkanlarımızla Zeytinburnu Belediyesi envanterine aldığımız arama kurtarma aracımızı, bugün hizmete alıyoruz. Ayrıca “Mobil İkram Aracı” olarak tanımladığımız bir aracımız daha mevcut. Bu araçlar herhangi bir afet durumunda Zeytinburnu’muzda ve İstanbul’da kullanılacak. Sadece Zeytinburnu’nda ve İstanbul’da değil. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, Zeytinburnu Belediyesi olarak Türkiye’nin her bölgesine AFAD’ın yönlendirmesiyle yardıma koşmaya hazırız. AFAD akreditesi alan Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibimiz ülkemizdeki bütün afet bölgelerinde hizmet etmeye devam edecek.” açıklamasında bulundu.

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Saygılarımızla...

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)