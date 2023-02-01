Minikler Hezârfen’le Uçmayı Hayal Ettiler

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), okul öncesi 5-7 yaş grubundaki çocukları bilim dünyasının kapılarını aralayan ‘Hikâyeler ve Deneyler Atölyesi’nde buluşturdu. Çocuk kitapları yazarı Hatice Kübra İpek öncülüğünde gerçekleşen atölyede, minikler uçmak ve uçak ile ilgili temel bilgiler hakkında fikir sahibi oldular. ‘Hikâyeler ve Deneyler’ atölye çalışmasının içeriğinde, okul öncesi çocuklara tarihte başarılı bir şekilde kanat takarak uçan ilk Türk Bilim İnsanı Hezârfen Ahmet Çelebi’yi tanıtmak, uçak ile ilgili merak edilen temel bilgilerin çocuklarda yerleşmesini sağlayacak bilgilere yer verildi.
GELECEĞİN HEZÂRFEN’İ OLMAYI HAYAL ETTİLER
Çocuklar, atölye boyunca Yazar Hatice Kübra İpek’in çocuk kitapları serisinden “Gizemli Kitabın Kahramanları” isimli hikâye kitabını yazarın kendi yorumuyla heyecan ve merakla dinlerken, kitabın başkahramanı Türk-İslam Bilim İnsanı Hezârfen Ahmet Çelebi ile Lagari Hasan Çelebi’yi yakından tanıma fırsatı buldular. Ellerindeki pusula ile Piri Reis’in haritası üzerinde yön bulma deneyini gerçekleştiren minikler, Türkiye haritası ve dünya küresi üzerinde Türkiye’den hareketle dünyanın herhangi bir yerine uçarak gezmeyi hayal ettiler. Sanat çalışmasında ise kendi rozetini yapan çocuklar, hep birlikte rozetlerini uçurarak geleceğin birer Hezârfen Ahmet Çelebi’si olmayı hayal ettiler.