Minikler Hezârfen’le Uçmayı Hayal Ettiler

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), okul öncesi 5-7 yaş grubundaki çocukları bilim dünyasının kapılarını aralayan ‘Hikâyeler ve Deneyler Atölyesi’nde buluşturdu. Çocuk kitapları yazarı Hatice Kübra İpek öncülüğünde gerçekleşen atölyede, minikler uçmak ve uçak ile ilgili temel bilgiler hakkında fikir sahibi oldular. ‘Hikâyeler ve Deneyler’ atölye çalışmasının içeriğinde, okul öncesi çocuklara tarihte başarılı bir şekilde kanat takarak uçan ilk Türk Bilim İnsanı Hezârfen Ahmet Çelebi’yi tanıtmak, uçak ile ilgili merak edilen temel bilgilerin çocuklarda yerleşmesini sağlayacak bilgilere yer verildi.

GELECEĞİN HEZÂRFEN’İ OLMAYI HAYAL ETTİLER