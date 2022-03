Milli Eğitim Bakanı Özer’den Zeytinburnu’na “Güzel Sanatlar Lisesi” Müjdesi

İhtisas kütüphanesi olarak hizmet verecek olan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi'nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, siyasi parti temsilcileri, eğitimciler, kültür sanat dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Zeytinburnu'nda güzel sanatlar lisemiz yok. İstanbul'un farklı ilçelerinde güzel sanatlar lisesi olmasına rağmen bu kadar kültür ve sanatla iç içe olan bir belediyemize gerçekten bir güzel sanatlar lisesi yakışır. İnşallah yarından itibaren Zeytinburnu'na bir güzel sanatlar lisesi kazandırmaya başlayacağız. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy da buradaki ihtisas kütüphanesi gibi okulumuzun da 2 katını 20 bin adet kültür sanatla ilgili kitapla buluşturacak. İlçemize kazandıracağımız Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi'nin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.



BAKAN ÖZER: "KİTAP SAYISINI 100 MİLYONA ULAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Özer, "Kütüphanelerimizi ne kadar çok yaygınlaştırırsak, gençlerimizin kütüphaneye erişimini ne kadar kolaylaştırırsak, geleceğimizi de çok daha güvenli bir şekilde inşa etmiş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızdaki tüm kütüphaneleri okulların kalbi yapacağız. 2022 yılının sonuna kadar kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 100 milyon adede ulaştıracağız." diye konuştu.



“ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP SAYISI 1.6’DAN 7’YE ÇIKACAK”

Bakan Özer konuşmasına şöyle devam etti: "Bu proje başlamadan önce öğrenci başına düşen kitap sayısı 1.6'ydı. İnşallah bu projenin sonunda, öğrenci başına düşen kitap sayısı tüm Türkiye'de 7'ye çıkmış olacak. Bu OECD ülkelerinde, Avrupa kıtası ve gelişmiş ülkelerdeki okullarda bulunan kitap sayısı ile yarışabilir bir düzeye tekabül etmektedir. Bu kütüphanenin de hayırlara vesile olmasını diliyorum."



BAŞKAN ARISOY: “10 BİN KİTAPLIK İHTİSAS KÜTÜPHANESİ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise yaptığı konuşmada, “Bir katını belediye meclisi için ayırdığımız binamızın üst katında bugün açılışını yapacağımız Sanat Kütüphanesi var. Ülkemizde henüz az sayıda bulunan ihtisas kütüphanelerinden biri olarak kültürümüze hizmet edecek bu kütüphane, şu an itibarıyla resim, grafik, geleneksel sanatlar, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik, arkeoloji dallarında 10 bini aşkın Türkçe ve yabancı kitaba sahip. Yeni kitap ve periyodiklerle de her geçen gün zenginleşiyor.” ifadelerine yer verdi.



“200 BİNİN ÜZERİNDE DİJİTAL KAYNAĞA ULAŞABİLİYORSUNUZ”

Arısoy konuşmasının devamında, “Öncelikle lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve sanatçıların faydalanacağı kütüphanemizde, bilgisayarlarla veri tabanlarına ve 200 binin üstünde dijital kaynağa ulaşılabilecek, sınırsız tarama hizmeti alınabilecek. Burada söyleşi, film gösterimi ve mini konserler de düzenlenecek. ‘Kazlıçeşme Sanat Konuşmaları’ adıyla yapılmakta olan müzikli söyleşiler bu programların bir örneği. Her gün 22’ye kadar açık olacak kütüphanemiz, Marmara Denizi’ni gören terasında çay kahve içme imkânı da sunuyor. Tüm sanatseverleri kütüphanemize bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy eşliğinde kütüphaneyi gezdi.



KAZLIÇEŞME SANAT MÜZESİ

Kazlıçeşme Sanat’ın bir bölümü olan Sanat Kütüphanesi, binanın üst katında yer alıyor. Bir ihtisas kütüphanesi olarak İstanbul ve Türkiye’de az sayıda örneği bulunan kütüphanelerden biri. Kütüphanenin dekorasyonu, bir sanat kütüphanesine yakışacak biçimde özel olarak tasarlandı. Resim, grafik, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik konularında 10 bin adet Türkçe ve yabancı dilde kitap barındıran kütüphane periyodik yayın açısından da zengin. Daha çok lisansüstü öğrencilere, akademisyenlere ve sanatçılara hizmet vermesi planlanan kütüphanede mevcut bilgisayarlarla veya kişisel bilgisayarla ilgili alanlarda dijital kaynaklara veya veritabanlarına ulaşmak kolay. Dışarıya kitap verilmiyor ancak fotokopi hizmeti var. Kütüphanede bir program çerçevesinde özel gösterimler, söyleşiler ve mini konserler düzenleniyor. Ziyaretçilere ilham vermek üzere salonun merkezine yerleşen piyano, içinde saklı duran sesleri açığa çıkaracak hünerli elleri bekler durumda. Yanındaki küre ise sanatın evrenselliğini sembolize ediyor. Kütüphanede çay kahve içmek isteyenler için gerekli donanım var.