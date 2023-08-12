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MHP. Zeytinburnu 13.İlçe Olağan Toplantısı Görkemli Bir Katılım İle ZKS'de Yapıldı (VİDEOLU)

Zeytinburnu Kültür Sanaat Merkezi (ZKS) Yüzlerce Ülkücüyü ağırladı .MHP Zeytinburnu İlçe Teşkilatının 13.Olağan Kongresi hafta sonu yaz günü sabah erken olan saat 10.00'de olmasına rağmen yüzlerce, genç, kadın ve partili kongreye katılarak gövde gösterisi yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:05
MHP. Zeytinburnu 13.İlçe Olağan Toplantısı Görkemli Bir Katılım İle ZKS'de Yapıldı (VİDEOLU)
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MHP ZEYTİNBURNU 13.OLAĞAN KONGRESİNDE SAMİMİYET  DOSTLUK VE KARDEŞLİK DUYGULARI  HAKİMDİ 

Seçime girmeye hak kazanan bütün partiler 31 Mart 2024 Yerel Yönetim seçimleri hazırlandığı bir ortamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'de yeni ve tazelemiş bir kadroı ile seçime girmek için 9 Ağustos 2023'de konre sürecini başlattı.   Bu Kapsamda MHP Zeytinburnu ilçe başkanlığı da 12.08.2023'de  kongresii ZKS'de kalabalık bir katılım kitlesi ile yaptı.  

İŞTE MHP ZEYTİNBURNU İLÇE TEŞKİLATINI 31 ART 2024 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE TEMSİL EDECEK  KADRO  

MHP.LİDERİ DR. DEVLET BAHÇELİ VE İLÇE BAŞKANI HABİP KAPICIOĞLU'NUN KONUŞMALARINI HABERİN SONUNDAKİ VİDEOYU TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ... 

Son Güncelleme: 12.08.2023 14:33
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