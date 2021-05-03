MHP Tam Kapanma Döneminde İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı

KAPICIOĞLU: DİNİMİZ OLANIN OLMAYANA VERMESİNİ EMRDİYOR…

MHP Zeytinburnu Zeytinburnu ilçe başkanı iş adamı Habip Kapıcıoğlu Gazetemize şunları söyledi: ”Hepimizin bildiği gibi zaten dünya bir ekonomik buhranın eşinde idi. Bir de son 1.5 yıldır dünyanın peçesinde inim inim inlediği COVİD 19 hastalığından dolayı durumları kötüleşen milyonlarca mağdur insan oluştu.Bu olumsuz durumu Zeytinburnu ilçemizde yaşayan birçok ailede en derinden yaşadı.Parti olarak istedik ki imkanı olan dostlarımızdan alıp olmayan dostlarımıza az da olsa bir erzak kolisi veya bir market alış veriş çeki ile yanlarında olmaya gayret ettik. Yardımlarını bizim üzerimizden ihtiyaç sahiplerine ulaştıran hayır sahiplerine,ilçe yöneticilerime teşekkür ederim” dedi.

MHP Zeytinburnu belediye Meclis üyesi Reşat OK’ da katkı sunan herlese teşekkür ederim bu süreci hep beraber aşmak adına imkanı olan dostlarımızın olmayanlara katlı vererek süreci sağlıklı bir şekilde sona erdirmek adına çalışmalıyız dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)