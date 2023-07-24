Merkezefendi’de Yenileme İşlemi Biten Taşınmaz Satışta

24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:29
İstanbul’un kara surlarından, tarihi kapılarına, Erikli Baba Tekkesi’nden Aya Pareskevi Kilisesi’ne, Fişekhane’den Türk Dünyası Kültür Mahallesi’ne pek çok tarihi, dini yapı, türbe, anıt mezar; kültürel merkez ve müzeden oluşan zengin bir hattı bünyesinde barındıran Kültür Vadisi Projesi’nin Merkezefendi Mahallesi’ni kapsayan çalışmaları başarıyla tamamlanmıştı.
“Merkezefendi ve Çevresi Yenileme Alanında” kalan taşınmazların İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı tasarılar kapsamında son olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından yenileme işlemi tamamlanan 3343 ada, 3 parsel üzerindeki 127 metrekarelik taşınmaz da Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından satışa sunuldu.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Son Güncelleme: 24.07.2023 13:51