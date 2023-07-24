Merkezefendi’de Yenileme İşlemi Biten Taşınmaz Satışta

“Merkezefendi ve Çevresi Yenileme Alanında” kalan taşınmazların İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı tasarılar kapsamında son olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından yenileme işlemi tamamlanan 3343 ada, 3 parsel üzerindeki 127 metrekarelik taşınmaz da Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından satışa sunuldu.