Merkezefendi’de ‘Gelenek’ Bozulmadı

Zeytinburnu Belediyesi’nin 22’ncisini düzenlediği “Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali”, geçen yıl olduğu gibi bu sene de pandemi tedbirleri nedeniyle online olarak düzenlendi. 3 gün süren festival tıp ve bitki bilimi üzerine çeşitli programlara ve konserlere ev sahipliği yaptı.

İstanbul Times Haber Mekezi /Hüseyin Çetiner

Festivaldeki tüm etkinlikler Zeytinburnu Belediyesi’nin Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin ilk günü, Serdar Tuncer’in sunumu ve ülkemizin sevilen hafızlarının katılımıyla Merkez Efendi'yi Anma Gecesi'yle başladı. Festivalin 2’nci günü saat 10.00 ile 16.00 arası farklı uzmanların katılımıyla “Geleneksel Tıp Konuşmaları”na ev sahipliği yaptı. Son gün ise, sevilen sanatçı Bahadır Tatlıöz, festivale veda konseriyle en güzel şarkılarını izleyiciler için seslendirdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)