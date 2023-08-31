Merkezefendi Mahallesi’nde Acele Kamulaştırmayla Kentsel Dönüşüm Hızlandı

Deprem açısından riskli alanların kamulaştırılma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bu kapsamda Zeytinburnu’nda çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma yapılıyor.

Mevcut 122 Yapıda Yerinde Dönüşüm Başladı Karar ile 20 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii’ndeki tüm yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yenileniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar ile malikler anlaşma sağladı.

Söz konusu bölgede Zeytinburnu Belediyesi’ne yapılarda yıkım işlemi başladı. Mevcut olan 122 yapıda 334 konut, 106 iş yerinde dönüşüm başladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)