banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.948,32
ALTIN
1.664,46
DOLAR
26,66
STERLİN
33,86
EURO
28,97
Merkezefendi Mahallesi’nde Acele Kamulaştırmayla Kentsel Dönüşüm Hızlandı
Son Dakika
Merkezefendi Mahallesi’nde Acele Kamulaştırmayla Kentsel...
Başkan Ekrem İmamoğlu : Bu Ülkenin Gençleri Tarih Yazacak
Başkan Ekrem İmamoğlu : Bu...
Ekrem Başkan Tramvay Açılışında Hükümeti sert Bir Dil İle Eleştirdi
Son Dakika
Ekrem Başkan Tramvay Açılışında Hükümeti...
İstanbul’da Gezilecek En Güzel Semtler
İstanbul’da Gezilecek En Güzel Semtler

Merkezefendi Mahallesi’nde Acele Kamulaştırmayla Kentsel Dönüşüm Hızlandı

Olası İstanbul depremine karşı yapıların dayanıklı hale getirilmesi için Zeytinburnu’nda çalışmalar sürüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul’da yapıların olası bir depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için Zeytinburnu’nda çalışmalar sürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2023 Perşembe 14:31
Merkezefendi Mahallesi’nde Acele Kamulaştırmayla Kentsel Dönüşüm Hızlandı
banner171

Deprem açısından riskli alanların kamulaştırılma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bu kapsamda Zeytinburnu’nda çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma yapılıyor.

Mevcut 122 Yapıda Yerinde Dönüşüm Başladı Karar ile 20 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii’ndeki tüm yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yenileniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar ile malikler anlaşma sağladı.

Söz konusu bölgede Zeytinburnu Belediyesi’ne yapılarda yıkım işlemi başladı. Mevcut olan 122 yapıda 334 konut, 106 iş yerinde dönüşüm başladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB.' Den Açıklama Var: Yine Kaçak Yapı, Yine Polis Koruması
İBB.' Den Açıklama Var: Yine Kaçak Yapı, Yine Polis Koruması
Arap Firmasının Türkiye Kolu Yasaları Takmayınca İBB.Yüzlerce Personel İle Yıkıma Geldi (VİEDEOLU)
Arap Firmasının Türkiye Kolu Yasaları Takmayınca İBB.Yüzlerce Personel İle Yıkıma Geldi (VİEDEOLU)
Bilgi Evleri’nde Ödül Dolu Yaz’a Veda
Bilgi Evleri’nde Ödül Dolu Yaz’a Veda
Cami ve İbadethanelerde Bitmeyen Mesai
Cami ve İbadethanelerde Bitmeyen Mesai
MHP. Zeytinburnu 13.İlçe Olağan Kongresi Görkemli Bir Katılım İle ZKS'de Yapıldı (VİDEOLU)
MHP. Zeytinburnu 13.İlçe Olağan Kongresi Görkemli Bir Katılım İle ZKS'de Yapıldı (VİDEOLU)

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169