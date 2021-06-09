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‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 22’ncisi “Online” Olarak Düzenlenecek

21 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 22’incisi 11 – 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival etkinlikleri pandemi kuralları nedeniyle, Zeytinburnu Belediyesi’nin sosyal medya ve Youtube hesapları üzerinden izleyicilere online olarak aktarılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2021 Çarşamba 14:06
‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 22’ncisi “Online” Olarak Düzenlenecek
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Zeytinburnu Belediyesi’nin 21 yıldır düzenlediği “Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali”  geçen yıl olduğu gibi bu sene de pandemi tedbirleri nedeniyle online olarak düzenlenecek. 11 – 13 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival 3 gün boyunca çeşitli programlara ve konserlere ev sahipliği yapacak. Festivaldeki tüm etkinlikler Zeytinburnu Belediyesi’nin TwitterFacebookInstagram ve Youtube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin ilk günü, Serdar Tuncer’in sunumu ve ülkemizin sevilen hafızlarının katılımıyla Merkez Efendi'yi Anma Gecesi'yle başlayacak. Festivalin 2’nci günü saat 10.00 ile 16.00 arası “Geleneksel Tıp Konuşmaları”na ev sahipliği yapacak. Son gün ise, sevilen sanatçı Bahadır Tatlıöz, festivale veda konseriyle en güzel şarkılarını izleyiciler için seslendirecek.

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