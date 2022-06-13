Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 23.kez Başladı

Tam 9 gün boyunca sürecek festival; geleneksel tıp ve tıbbi bitkiler atölyesi eğitimleri, Zeytinburnu kültür rotası gezileri, yemek yarışması, konser ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.



Zeytinburnu Belediyesi’nin 22 yıldır düzenlediği ve gelenekselleşen Tıp Festivali’nin bu yıl 23’üncüsü düzenleniyor. 11 Haziran Cumartesi günü Mesir Macunu dağıtımı ile başlayan açılışın onur konuğu Bilim ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank oldu.

Açılış konuşmasını Zeytİnburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy yaptı.

Bilim ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank başkan Arısoy ile beraber tıbbi ürünler satan stantları ziyaret etti.

Bakan Varank konuşmasında çocukluğunun Yedikule’de geçtiğini ifade ederek Zeytinburnu bana yabancı değil.

Başkan Ömer bey ile ayrı bir hukukumu var ama ben buraya Anne babası burada ikamet eden bir kişi olarak geldim.

Bizim belediyelerimizin halk odaklı çalışmaları muhteşem. İşte örneği 23 senedir yapılan Geleneksel Merkezefendi Tıp festivalinde alanı hıca hınç dolduran sizlere teşekkür ederim dedi.

BAKAN VARANK KENDİNE HEDİYE EDİLEN TIBBİ ÜRÜNLER SEPETİNİ İZLEYEXİLER İÇİNDE BİR KADINA VERMESİ KADINI ÇOK MUTLU ETTİ

Protokol konuşmaları bitince Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy bir çok ürünün Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler bahçesinde üretildiği ürünlerden oluşan sepeti alanda mesir macunu almak için bekleyene bir kadına takdim etmesi kadının bunu bana mı verdiniz diyerek şaşkın bir şekilde bakması karşısında bakan Mustafa Varank’ın evet sizin demesi ile kadın sevinç çığlıkları atarak mutluluğunu gizleyemedi.

Bu sene 23.kez yapılan festival, 9 gün boyunca çeşitli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak.

Ünlü grup Sakilerin sahne aldığı festivalin açılış konseri, Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin yanındaki alanda gerçekleşti.



23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali önümüzdeki 9 gün boyunca her akşam farklı bir etkinlikle Zeytinburnulularla buluşacak.

Festival; Geleneksel Yemek Yarışması, Merkez Efendi’yi Anma Gecesi, Yenikapı Mevlevihanesi’nde Mevlevi Mukabelesi, Tıbbi Bitkiler Bahçesinde her gün yapılacak, atölye, seminer ve çocuk etkinlikleri, 15 Temmuz Meydanı ve Merkezefendi’de düzenlenecek konserlere ev sahipliği yapacak.

Merkezefendi konserlerinde Sakiler, Rumeli Orhan & Kemal, Cengiz Özkan, Ekin Uzunlar sahne alırken, 15 Temmuz Meydanı’nda ise Murat Dalkılıç, Buray ve Eypio Zeytinburnulularla müzik ziyafeti sunacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)