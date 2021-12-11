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Merhum Naciye Ergün İçin Kur'an-ı Kerim Okundu Dualar Edildi (VİDEOLU)

Zeytinburnu Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Ergün'ün annesi Naciye Ergün (58) geçirdiği Beyin Kanaması sonrası Hakka yürümüştü. Merhumenin ruhu için vefatının 7.gününde Zeytinburnu’nda Mevlit ve İkram programı yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Aralık 2021 Cumartesi 13:01
Merhum Naciye Ergün İçin Kur'an-ı Kerim Okundu Dualar Edildi (VİDEOLU)
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önCE MEMLEKETİNDE MEVLİT PROGRAMLARI YAPILDI

Merhum Naciye Ergün 26 Kasım'da uyurken Beyin Kanaması geçirdi. Eşi tarafından sabah odasında bulunan merhume Ambulans ile Karadeniz  Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hastanesine kaldırıldı burada yapılan müdalelerin ardından Özel İmperial Hastanesinin yoğun bakım servisine yatırıldı.

5 Gece yoğun bakımda tedavi gören Naciye Ergün 2 Aralık 2021 Gecesi 00:20'de tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Uzun yıllar Hastalıklarla mücadele eden herkesin sevip saydığı Naciye Ergün 3 Aralık  2021 Cuma Günü Cuma namazına müteakıben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Trabzon Sürmene Aşağıovalı Mahallesindeki aile kabristanlığında sonsuzluğa uğurlandı.

Naciye Ergün'ün ruhu için İkamet ettiği evinin önünde üç gece boyunca Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar ve ikramlar yapıldı.

VEFATININ 7.GECESİNDE ZEYTİNBURNU’NDA MEVLİT VE İKRAM PROGRAMI YAPILDI

Naciye Ergün'ün vefatının 7.Gecesinde ise Zeytinburnu’nda çok özel bir program yapıldı. Kuran-Sünnet Müceddid Vakfının Seda Mescidinde yatsı namazına müteakiben Kur'anı Kerim okundu, Dualar edildi  ve akabinde de İkramlar yapıldı.

Hafızlar önce Kur'an-ı kerimde sureler okudular.  Akabinde vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Tarık Erdoğmuş Hocaefendi Merhume 'nin ruhuna hediye edilmek üzere Dualar yapıldı.  Ardından ikramlara geçildi. Gece boyu taziyeye gelen misafirlere ikramlar yapıldı.

TAZİYEMİZE KATILAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Zeytinburnu haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Ergün'ün Annesinin, taziye programının ardından yaptığı açıklmada, Böylesine zor bir süreçte bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a, Belediye Başkan Yardımcıları; Saffet Öz’e, Hurşit Bekaroğlu’na AK Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta’ya, MHP İlçe Başkanı Habip Kapıcoğlu’na, İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Hoşben’e, Saadet Partisi İl Yöneticisi Şükrü İpek'e, Eski Zeytinburnu Müftüsü Yusuf İzzettin Konuk’a, Siyasi Partilerin İlçe Yöneticilerine, Meclis üyelerine, ZEYDEF Genel Başkanı Mehmet Çakır ve STK Başkanlarına, işadamlarımıza, Arkadaş, Dost ve Akrabalarımıza, Medya Mensubu Arkadaşlarımıza, Kısaca Büyük Zeytinburnu Ailemize, Müceddid Vakfı Başkanı Serkan Altaş’a sonsuz teşekkür ediyorum ediyorum. Annemizin ve tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun dedi.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 12.12.2021 11:59
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