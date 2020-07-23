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Mekanın Cennet Olsun Güzel İnsan Halil Tufan

Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı ve idare amiri Milli Görüş Davasının yılmaz savunucusu Hacı Halil Tufan Hakkın rahmetine kavuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Temmuz 2020 Perşembe 12:51
Mekanın Cennet Olsun Güzel İnsan Halil Tufan
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PANDEMİYE RAĞMEN MERHUMU YÜZLERCE DOSTU AHİRETE YOLCU ETTİ

Korona Virüs nedeni ile camilerde kılınamayan cenaze namazı Kozlu Gasilhanesinde kılındı. Merhumu son yolculuğuna Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ,Saadet Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Ali İhsan Gündoğdu, Amcasının oğlu ve Zeytinburnu Şanlıurfalılar Dernek başkanı Murat Tufan,İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda seveni merhumu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazından sonra Merhum Halil Tufan Zeytinburnu Saniye Sezgin İlkokulu’nun yanında bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak merhume Allah’tan rahmet yakınlarına da sabırlar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.07.2020 13:25
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