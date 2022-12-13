Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği...

BAŞARILI BİR BAŞKANLIKTAN SONRA DOSTLARINI VE DERNEK BAŞKANI ARKADAŞLARINI VEFA YEMEĞİNDE AĞIRLADI…

Programın sunumunu ROMDER başkanı Mehmet Selçik yaptı. Konuklarını kapıda teker teker karşılayan Mehmet Çakır yaptığı veda konuşmasında önemli konulara değindi. ”Çok değerli kaymakamım, çok değerli Belediye başkan yardımcım,Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım,ZETSİAD başkanım,Sinop Dernekler Federasyonu(SİNDEF) Genel başkanım, Kızılay başkanım,Yeşilay başkanım,Benden önceki ZEYDEF Genel başkanım,başkanım Milli Eğitim Müdürüm,çok değerli basın mensupları bu akşam çelengi ile bizleri onurlandıran Erzincan valimiz sayın Mehmet Makas bey ve 6 yıldır beraber yol yürüdüğümüz dernek başkanlarım her şeyin bir sonu olduğu gibi benim de bugün ZEYDEF başkanlığımın son günlerini yaşıyorum.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bu akşamki yemek benim için çok önemli. Bugüne kadar çok programda beraber olduk ama bugün benim için daha anlamlı ve heyecanlı. Hepinize en kalbi duygularımla yemeğimize hoşgeldiniz şeref verdiniz diyorum.

Yapılan ZEYDEF genel kuruluna 2 arkadaşımız aday olduğunu açıkladı.Ben Mevcut başkan olarak geriden takip ediyorum.Hiçbir adaydan yana görüş beyan etmedim.İnşallah kırmadan dökmeden kimseyi incitmeden sağlıklı ve güzel bir şekilde ZEYDEF’imizin 4.başkanını hep beraber seçeceğiz.

Kongremizden önce dernek başkanları ve basının katıldığı bir,istişare toplantısı yapacağız akabinde ise 20 Aralık 2022 Salı akşamı da mülki idare amirlerimizin de zinde davetli güzel bir kongreyi hep beraber yapacağız. Bizim birlik ve beraberliğimiz ZEYDEF’in kongresinden daha önemli olduğunu bir kez daha burada vurgulamak isterim.

Amcam Yaşar Çakır memleketten çıkıp geldi.kendisi her zaman yanımda oldu Allah ondan da razı olsun.

Ben size haklarımı helal ediyorum sizde bana haklarınızı helal edin lütfen diyerek konuşmasını tamamladı..

Zeytinburnu Belediye başkan vekili Hurşit Bekaroğlu ‘da kısa bir konuşma yaparak hazirun’u selamladı. Başkan yardımcısı Bekaroğlu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy burada olmak isterdi ama şu an ilçe dışında olduğu için gelemedi ben hepinize başkanımızın selamlarını getirdim. Saygı ve muhabbetlerimi sunarım diyerek sözlerini tamamladı…

KAYMAKAM TURAN :HZ.ALİ EFENDİMİZİN DE DEDİĞİ GİBİ VEFA ASALETTENDİR

Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan ise kürsüde bir çok STK bakanının saydıktan sonra bütün katılımcıları saygı ile selamladı. Kaymakam Turan konuşmasına “Hazreti Ali efendimizin de dediği vefa asalettendir. Kula vefası olmayanın Allah’a hiç vefası olmaz.Kula teşekkür etmeyen Allah’a şükredemez.

Her ne kadar başkan Mehmet Çakır’ın ZEYDEF başkanlığının son günlerine gelmiş olsa da ilçemize hizmetleri devam edecektir.

Mehmet Çakır yüzünün akı ile görevini tamamlamış görevi başka bir arkadaşına devir etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaymamak Ercan Turan kısa bir süre önce kan bağış kampanyası yaptık. Bütün derneklerimiz ciddi bir destek verdiği için kan bağış kampanyasında a birinci olduk.

Ben bu yemeği verdiği için Mehmet bey’e teşekkür ederim bizde veda yoktur yine hep beraber ilçemiz için çalışacağız dedi.

Daha sonra ise dernek başkanları ve İstanbul Times Tv ve Zeytinburnu Haber Gazetesi Mikrofonlarına Mehmet Çakır ile alakalı duygu ev düşüncelerini aktardı.