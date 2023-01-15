Mehmet Ali Bekaroğlu Hakka Yürüdü

HURŞİT BEKAROĞLU’NUN HERKESİN CENAZESİNE KATILMASI KENDİSİNİ GÖSTERDİ

Zeytinburnu Seyitnizam Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere bütün siyasi parti Zeytinburnu ilçe yöneticilerinin katıldığı cenaze nazmına binlerce kişinin katılması gözden kaçmadı.

Merhumun ağabeyi Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Hurşit Bekroğlu’nun imkanları oranında herkesin düğün ve cenazesine katılmaya gayret etmesi kendi kardeşinin cenazesine yoğun katılım olarak yansıdı. Kılınan cenaze namazından sonra eski Kozlu mezarlığında ki kabrine defnedildi.

İŞTE HURŞİT BEKAROĞLU’NUN SOSYAL MEDYA HESABINDA YAPTIĞI PAYLAŞIM

Kardeşimin vefatı vesilesiyle uzaktan yakından cenazemize katılan, mesaj gönderen, telefonla başsağlığı dileyen, taziye ziyaretinde bulunan, acılı günümüzde acımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun.

Merhum Mehmet Ali Bekaroğlu’na Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına sabırlar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)