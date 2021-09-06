Meclis Toplantısında Gergin Anlar Yaşandı

Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.

Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.

Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.

Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.

Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.

Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.

Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.

Her sene Ağustos ayında tatil'e giren belediye Meclis toplantıları Eylül'ayının ilk pazartesi günü toplanıyor. Bugün 2 ay aradan sonra İlk Meclis Toplantısı gergin bir ortamda yapıldı. Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.