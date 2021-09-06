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Meclis Toplantısında Gergin Anlar Yaşandı

Zeytinburnu Belediyesi Meclis Toplantısı Ağustos Ayı ilk birleşimi bugün meclis toplantısı salonunda yapıldı. Marmaray'ın üstünün kapatılması konusunda İBB'nin üzerine düşeni yapmadığını iddia eden Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy İmamoğlu sadece 2.5 senede Mithatpaşa'nın Tramvay durağının yanındaki üst geçidin dışında Zeytinburnu'na tek çivi çakmadığını iddia etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2021 Pazartesi 18:05
Meclis Toplantısında Gergin Anlar Yaşandı
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Her sene Ağustos ayında tatil'e giren belediye Meclis toplantıları Eylül'ayının ilk pazartesi günü toplanıyor. Bugün 2 ay aradan sonra İlk Meclis Toplantısı gergin bir ortamda yapıldı. Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.
Ak Parti Gurup başkan vekili Av. Muhammed Kaynar'ın İmamoğlu için CHP sıralarına dönerek Kahramanınız deyince CHP'nin tecrübeli meclis üyesi İsmail Terzi şunları söyledi " Sayın Kaynar sözünüzü geri alın. Bizim ilçe belediye başkanınıza Ömer efendi, veya başka uygun olmayan bir sıfat ile hitap ettiğimizi gördünüz mü ? hep sayın başkan deriz. Siz de ANAKET Belediye başkanı hakkında konuşunca sözlerinize dikkat edeceksiniz diyerek tepki gösterdi.
BÜTÜN KONUŞMALAR ZeytinKöy Tv Youtube kanalımızda ve www.istanbultimews.com.tr haber portalımızda ...
Son Güncelleme: 06.09.2021 19:04
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