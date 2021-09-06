Meclis Toplantısında Gergin Anlar Yaşandı

Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2021 Pazartesi 18:05
Her sene Ağustos ayında tatil'e giren belediye Meclis toplantıları Eylül'ayının ilk pazartesi günü toplanıyor. Bugün 2 ay aradan sonra İlk Meclis Toplantısı gergin bir ortamda yapıldı. Marmaray'ın üst geçidi için sürecin tıkanmasından dolayı Ak Parti ve CHP arasında çok sert bir düello yaşandı.
Ak Parti Gurup başkan vekili Av. Muhammed Kaynar'ın İmamoğlu için CHP sıralarına dönerek Kahramanınız deyince CHP'nin tecrübeli meclis üyesi İsmail Terzi şunları söyledi " Sayın Kaynar sözünüzü geri alın. Bizim ilçe belediye başkanınıza Ömer efendi, veya başka uygun olmayan bir sıfat ile hitap ettiğimizi gördünüz mü ? hep sayın başkan deriz. Siz de ANAKET Belediye başkanı hakkında konuşunca sözlerinize dikkat edeceksiniz diyerek tepki gösterdi.
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Son Güncelleme: 06.09.2021 19:04