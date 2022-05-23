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Maltepe Bilgi Evi Açılıyor

Zeytinburnu Belediyesi 8. Bilgi Evi’nin açılışı; 24 Mayıs Salı günü, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:07
Maltepe Bilgi Evi Açılıyor
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Türkiye’de ilk kez 2005 yılında, Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete açılan ve birçok belediyeye rol model olan Bilgi Evleri; çocukların teknolojiye ayak uydurma ve kitapla kolayca buluşabildikleri vazgeçilmez bir yaşam alanı oldu.

Zeytinburnu Belediyesi geleceğin teminatı olan gençler için 8. Bilgi Evi’ni Maltepe Mahallesi’nde 3 bin 50 metrekarelik bir alan üzerine inşa etti. Müzik, Görsel Sanatlar, Beceri, Akıl ve Zekâ Oyunları, Bilim, Drama ve Sahne Sanatları Atölyesi olmak üzere; 6 alanda yetenekleri doğrultusunda eğitim alma fırsatı yakalayan Maltepe Bilgi Evi üyeleri, aynı zamanda 2 dönümlük arazi üzerinde tohumdan hasada ekim ve dikim faaliyetleri de yapabilecek.

Maltepe Bilgi Evi’nin açılış töreni 24 Mayıs Salı günü saat 14.00’da, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

GENÇLER BİLGİ EVLERİ İLE HEM SOSYALLEŞİYOR HEM DE YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR

Gençler Bilgi Evleri’nde bir yandan okuma ve araştırmalarını yürütürken diğer yandan çeşitli yarışmalar, geziler, turnuvalar, münazaralar, film ve belgesel gösterimleriyle sosyalleşiyor, sorumluluk almayı öğreniyor ve yeteneklerini keşfediyor.

Zeytinburnu’nun 7 farklı mahallesinde hizmet veren Bilgi Evleri “Geleneksel Kitap Okuma Yarışması” ve “Öykü Yarışması” gibi eğitici öğretici faaliyetler de düzenliyor. Bilgi Evleri çocuklara ve gençlere kulüp ve atölye çalışmaları gibi çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere de katılma fırsatı sunuyor.

MALTEPE BİLGİ EVİ HAKKINDA

Maltepe Bilgi Evi üyeleri; Müzik, Görsel Sanatlar, Beceri, Akıl ve Zekâ Oyunları, Bilim, Drama ve Sahne Sanatları Atölyesi olmak üzere 6 alanda özel yetenekleri doğrultusunda eğitim alma fırsatı bulacak.
Zamanın gereksinimlerine, çocukların kendilerini geliştirmelerine, bilişsel ihtiyaçlarına uygun teşkil edilen 8. Bilgi Evi, Maltepe Mahallesi’nde, 3 bin 50 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. 785 metrekare bina alanı, 2.265 metrekare rekreasyon (peyzaj alanı-bahçe alanı) alanına sahip Maltepe Bilgi Evi’nin ön ve arka bahçesi de mümkün olan en doğru şekilde değerlendirilmek üzere planlanlandı. Ön bahçede otopark alanı, kamelya, spor alanı, dev satranç, bowling ve tranbolin alanları, üyelerin tohumdan hasada ekim, dikim faaliyetleri yapabilecekleri Ziraat Atölyesi, arka bahçede ise oku saati, resim etkinlikleri gibi açık hava etkinlikleri yapılmak için tasarlanmış kamelya ve çim alan bulunuyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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