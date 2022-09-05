banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.324,62
ALTIN
1.004,76
DOLAR
18,23
STERLİN
20,98
EURO
18,10
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a...
CHP'li Karabat'tan: Enflasyon Açıklaması
CHP'li Karabat'tan: Enflasyon Açıklaması
Fazla Stres Ve Kaygı Yapmak Vücuttaki Glutatyon Üretimini Etkiliyor!
Fazla Stres Ve Kaygı Yapmak...
İBB Yetkilileri Yalılara Alınmadı
İBB Yetkilileri Yalılara Alınmadı

Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcısı Hüseyin Çetiner yönetim kurulu üyesi Cengiz Kaçar ve Eğitim Komisyonu başkanı aynı zamanda Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sabiha Şahin Kaykı ile beraber Kısa bir süre önce son kararname ile Zeytinburnu'na atanan kaymakam Ercan Turan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinı ilettiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Eylül 2022 Pazartesi 14:10
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)
banner171

İLÇEMİZİN, KÜLTÜR SANAT VE ŞAİR RUHLU BİR KAYMAKAM'A İHTİYACI VARDI...

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği  başkanı Suat Sarıkaya yardımcısı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetier,Yönetim kurulu üyesi iş insanı Cengiz Kaçar, derneğin Eğitim komisyon başkanı aynı zamanda Zeytinburnu Güzel Sanatlar Liesi Müdürü Sebiha Şahin Kaykı'dan oluşan heyet kısa bir süre önce Zeytinburnu ilçesine atanan Kültür sanat ve şairlik yönü ağır basan halk odaklı çalışmaları ile tanınan çiçeği bunrunda Zeytinburnu kaymakamı Ercan Turan'ı  ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Son Güncelleme: 05.09.2022 14:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnulular Seçimini Yaptı..!
Zeytinburnulular Seçimini Yaptı..!
Zeytinburnu El Emeği Günleri’ İçin Kayıtlar Başladı
Zeytinburnu El Emeği Günleri’ İçin Kayıtlar Başladı
Eğitimci Yazar Tunç’ tan Gazetemize Ziyaret
Eğitimci Yazar Tunç’ tan Gazetemize Ziyaret
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
Temizlik Malzemeleri DNA Hasarına ve Cinsiyet Kaymalarına Mı Sebep Oluyor?
Temizlik Malzemeleri DNA Hasarına ve Cinsiyet Kaymalarına Mı Sebep Oluyor?

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169