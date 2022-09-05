Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcısı Hüseyin Çetiner yönetim kurulu üyesi Cengiz Kaçar ve Eğitim Komisyonu başkanı aynı zamanda Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sabiha Şahin Kaykı ile beraber Kısa bir süre önce son kararname ile Zeytinburnu'na atanan kaymakam Ercan Turan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinı ilettiler.