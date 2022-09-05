Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)

İLÇEMİZİN, KÜLTÜR SANAT VE ŞAİR RUHLU BİR KAYMAKAM'A İHTİYACI VARDI...
Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği başkanı Suat Sarıkaya yardımcısı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetier,Yönetim kurulu üyesi iş insanı Cengiz Kaçar, derneğin Eğitim komisyon başkanı aynı zamanda Zeytinburnu Güzel Sanatlar Liesi Müdürü Sebiha Şahin Kaykı'dan oluşan heyet kısa bir süre önce Zeytinburnu ilçesine atanan Kültür sanat ve şairlik yönü ağır basan halk odaklı çalışmaları ile tanınan çiçeği bunrunda Zeytinburnu kaymakamı Ercan Turan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.