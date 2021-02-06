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Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye Ziyaret

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Şubat 2021 Cumartesi 15:55
Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye Ziyaret
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Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye Ziyaret

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcıları Celal Ertuğrul ve Hüseyin Çetiner’den oluşan heyet MHP Zeytinburnu ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu ve İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben’i ziyaret ederek Zeytinburnu, İstanbul ve ülke siyaseti konuşuldu.

DERNEK BAŞKANI SUAT SARIKAYA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği olarak Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Malatyalı hemşehrilerimize yardımcı olmak için kurulmuş bir derneğiniz. Derneğimiz ilçemizi en aktif ve faal derneğidir. İlçemize hizmet eden her kesin ve her kurumun daima yanındayız. Bugün de ülkemizin siyasi yaşamına katkı yapan Milliyetçi Hareket partimiz Zeytinburnu ilçe başkanı sayın Habip Kapıcıoğlu ile beraber yönetimini ve İyi partimizin Zeytinburnu ilçe başkanı sayın Hasan Hoşben ve yönetimini ziyaret ederek Zeytinburnu,İstanbul ve ülke gündemini konuşmak bizi mutlu etti. Her iki başkanımıza da bizi samimi ve içten karşılamalarından dolayı teşekkür ederim şeklinde konuşan Sarıkaya ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.

İyi Parti içe başkanı İş adamı Hasan Hoşben’de Dernek Başkanı SuarSarıkaya ve yardımcıları Celal Ertuğrul ve Hüseyin Çetiner’den oluşan Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği yönetimine teşekkür ederim. Siyasi Partilerin STK’lar üzerinden halkın nabzını takip etmeleri çok yerinde ve doğru bir davranış. Bizde İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığı olarak derneklerimize önem veriyoruz.Yapmış olduğunuz ziyaret bizim için çok değerli iyi ki varsınız çok teşekkürler şeklinde konuştu.”

MHP Zeytinburnu ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu’da Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğinin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek başkan Suat Sarıkaya ve yardımcıları Hüseyin Çetiner ve Celal Ertuğrul’dan oluşan heyete teşekkür ederim. Şeklinde konuşan Kapıcıoğlu hepimizin en önemli görevi ilçe halkımızın refahı için çalışmaktır” dedi.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkan yardımcısı,İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucu başkanı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ‘de şunları söyledi ”MHP ilçe başkanı sayın Habip Kapıcıoğlu ve İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı sayın Hasan Hoşben’in ilçede yaptıkları ilkeli siyaset için tebrik ediyorum. Her İki Başkanımıza da başarılar dilerim” dedi.

Hem Malatya Dernek başkan yardımcısı olan hem de MHP ve İyi Parti ilçe başkanlıklarının bulunduğu binaların yerin mahalle muhtarı olan Celal Ertuğrul’da her iki siyasi partinin ilçe başkanlarına da başarılar diledi.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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