Malatyalılar’dan Kaymakam’a Hayırlı Olsun Ziyareti

ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI ZEKERİYA GÜNEY ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Devlet büyüklerimiz nerede bize görev verirlerse bizler en iyi şekilde orada yaşayan halkımıza himet vermekten başka bir şey düşünmeyiz.Bundan önce 9 ayrı ilçede görev yaptım.Her görev yerimde önem verdim tek şey halkımızın rızasını kazanmak oldu.Çok şükür vazife yaptığım her yerde de hizmet ettiğim ilçe halımızın takdirini kazandım.

İnşallah görev sonumuzda Zeytinburnu halkı da yaptığımız çalışmalardan menun olur ve karşılıklı birbirmizin razı oluruz dedi. Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dereği olarak yaptığınız hayırlı olsun ziyaretiniz için teşekkür ederim.

Özellikle lütfen sizlerde bütün üyelerinize söyleyin maske ve mesafeye dikkat ederek hep beraber bu pandemiye karşı mücadele ederek VİRÜS’ü hep beraber yeneceğiz. Ziyaretiniz için sizlere de teşekkür ederim şeklinde konuşan kaymakan Güney halkımıza sağlık ve sıhhat dolu bir hayat dilerim şeklinde sözlerini tamamaldı”.

SARIKAYA KAYMAKAM GÜNEY'E YENİ GÖREV YERİNİZ HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN DEDİ

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya beraberinde başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner,Celal Ertuğrul ve yönetim kurulu üyeleri Cengiz Kaçar ve İbrahim Balcı ile beraber pandemi’den dolayı mümkün olduğunca çok az sayıda yönetim kurulu üyeleri ile yapılan ziyarette Sarıkaya şunları söyledi “Biz Malatya Derneği olarak bugüne kadar görev yapan bütün kaymakamlarımız ile çok güzel bir şekilde Zeytinburnumuz için mesai harcadık. Sizinle de aynı şekilde samimi ve içten bir şekilde ilçemize hizmet etmeye hazırız” dedi.

Dernek başkan yardımcısı Gazeteci yazar ve Zeytinburnu Kitabının yazarı Hüseyin Çetiner’de kitabını hediye etti. Çetiner konuşmasında aynı zamanda Zeytinburnu ilçesinde bulunan tarihi mekan ve ebedi şahsiyetleri tanıtmak üzere 2016 yılında Zeytinburnu sevdalısı 12 arkadaşı ile beraber kurduğu Geleceğim Zeytinburnu Platformu ile alakalı çiçeği burnunda Zeytinburnukaumamı Zekeriya Güney’e kısaca bilgi verdikten sonra Zeytinburnu Kaymakamlığının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Kaçar ve İbrahim Balcı’da yeni kaymakam’a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)