banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Davutoğlu Ak Parti'yi Yerden Yere Vurdu "İstanbul'a İhanet Ettiler"
Son Dakika
Davutoğlu Ak Parti'yi Yerden Yere...
Malatyalılar’dan Kaymakam’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Son Dakika
Malatyalılar’dan Kaymakam’a Hayırlı Olsun Ziyareti
“Kıyıların işletme haklarının şirketlere devri kabul edilemez”
Son Dakika
“Kıyıların işletme haklarının şirketlere devri...
Kadın Muhtarlara ‘Yeşil Alanı Korudun Cezası mı Veriliyor ? "
Son Dakika
Kadın Muhtarlara ‘Yeşil Alanı Korudun...

Malatyalılar’dan Kaymakam’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Mehmet Makas’ın Erzincan’a vali olarak atanması ile boşalan Zeytinburnnu kaymakamlığına atanan Zekeriya Gün'e Dernek başkanı Suat Sarıkaya başkanlığında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:50
Malatyalılar’dan Kaymakam’a Hayırlı Olsun Ziyareti
banner171

ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI ZEKERİYA GÜNEY ŞUNLARI SÖYLEDİ

Devlet büyüklerimiz nerede bize görev verirlerse bizler en iyi şekilde orada yaşayan halkımıza himet vermekten başka bir şey düşünmeyiz.Bundan önce 9 ayrı ilçede görev yaptım.Her görev yerimde önem verdim tek şey halkımızın rızasını kazanmak oldu.Çok şükür vazife yaptığım her yerde de hizmet ettiğim ilçe halımızın takdirini kazandım.

İnşallah görev sonumuzda Zeytinburnu halkı da yaptığımız çalışmalardan menun olur ve karşılıklı birbirmizin razı oluruz dedi. Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dereği olarak yaptığınız hayırlı olsun ziyaretiniz için teşekkür ederim.

Özellikle lütfen sizlerde bütün üyelerinize söyleyin maske ve mesafeye dikkat ederek hep beraber bu pandemiye karşı mücadele ederek VİRÜS’ü hep beraber yeneceğiz. Ziyaretiniz için sizlere de teşekkür ederim şeklinde konuşan kaymakan Güney halkımıza sağlık ve sıhhat dolu bir hayat dilerim şeklinde sözlerini tamamaldı”.

SARIKAYA KAYMAKAM GÜNEY'E YENİ GÖREV YERİNİZ HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN DEDİ

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya beraberinde başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner,Celal Ertuğrul ve yönetim kurulu üyeleri Cengiz Kaçar ve İbrahim Balcı ile beraber pandemi’den dolayı mümkün olduğunca çok az sayıda yönetim kurulu üyeleri ile yapılan ziyarette Sarıkaya şunları söyledi “Biz Malatya Derneği olarak bugüne kadar görev yapan bütün kaymakamlarımız ile çok güzel bir şekilde Zeytinburnumuz için mesai harcadık. Sizinle de aynı şekilde samimi ve içten bir şekilde ilçemize hizmet etmeye hazırız” dedi.

Dernek başkan yardımcısı Gazeteci yazar ve Zeytinburnu Kitabının yazarı Hüseyin Çetiner’de kitabını hediye etti. Çetiner konuşmasında aynı zamanda Zeytinburnu ilçesinde bulunan tarihi mekan ve ebedi şahsiyetleri tanıtmak üzere 2016 yılında Zeytinburnu sevdalısı 12 arkadaşı ile beraber kurduğu Geleceğim Zeytinburnu Platformu ile alakalı çiçeği burnunda Zeytinburnukaumamı Zekeriya Güney’e kısaca bilgi verdikten sonra Zeytinburnu Kaymakamlığının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Kaçar ve İbrahim Balcı’da yeni kaymakam’a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.08.2020 12:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ilk “Sıfır Atık Belgesi” Zeytinburnu'na
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ilk “Sıfır Atık Belgesi” Zeytinburnu'na
Çekici Zulmü Devam Ediyor...
Çekici Zulmü Devam Ediyor...
Kazak Türkleri'nin Aksakalı Tursunbay Kubilay Hakka Yürüdü
Kazak Türkleri'nin Aksakalı Tursunbay Kubilay Hakka Yürüdü
Mekanın Cennet Olsun Güzel İnsan Halil Tufan
Mekanın Cennet Olsun Güzel İnsan Halil Tufan
Kader ve Ergin’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
Kader ve Ergin’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169